Savunma Sanayii Hız Kesmiyor! Proje Sayısı 600’e Ulaştı!
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Savunma Sanayii Hız Kesmiyor! Proje Sayısı 600’e Ulaştı!


Savunma Sanayii Hız Kesmiyor! Proje Sayısı 600’e Ulaştı!
Savunma Sanayii Hız Kesmiyor! Proje Sayısı 600’e Ulaştı! Seda Polat - Tarih: 2017-12-19 Saat: 20:59:18
Anasayfa Yatırım Savunma Sanayii Hız Kesmiyor! Proje Sayısı 600’e Ulaştı!

Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir yeni açıklamalarda bulundu.

 Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, savunma sanayimizin geleceği hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Müsteşarlık bünyesinde yürütülen proje sayısına değinen Demir, bu projelerin 600’e ulaştığını bildirdi. Bu projelerden ellisinin bu yıl yani 2017 yılında başladığını kaydeden Müsteşar, yaklaşık 40 projenin de imza aşamasında olduğunu söyledi. Uzun menzilli olan ve karadan karaya füze teslimatlarının dürdüğünü bildiren Müsteşar, Kasırga ve Bora füzelerinin imalatlarının da devam ettiğini söyledi.

Savunma Sanayi Sektör Meclisi, TOBB’un Birlik Merkezi’nde bir araya geldi. Bu toplantıda söz alan Müsteşar İsmail Demir, savunma sanayi hakkındaki gelişmeleri açıkladı.

Sektörün “Güçlü Türkiye” için beklentilerden fazlasını yapması gerektiğini söyleyen Demir, Cumhurbaşkanı tarafından yapılan seferberlik talimatının savunma sanayide de hayata geçirmesi gerektiğinin altını çizdi.

300 Projeden 600 Projeye!

Göreve başladığında proje sayısının 300 olduğunu belirten demir, şimdilerde 600 projenin olduğunu söyledi. Bu projelerden 50’sinin 2017 yılı içinde başladığını söyleyen Demir, 40 projenin de imza aşamasında beklediğini belirtti.

Muharebe araçlarında ve zırhlı personel taşıyıcılarda önemli teslimatların gerçekleştirildiğini söyleyen Demir, akıllı bombalar, hassas güdüm kitleri, nüfuz edici bomba, kanatlı güdüm kitleri, lazer güdüm kitleri gibi önemli imalarlarda önemli mesafeler kaydedildiğini söyledi.

Geçen ay Başbakan’ın kendilerini ziyaret ettiğini söyleyen Demir, Başbakanı’n istediğiniz bir şey var mı diye sorduğunda, gönül rahatlığı ile hiçbir şey istemediklerini ve bunu bildirebileceklerini cevabını verdiklerini söyledi.

Milli Piyade Tüfeği teslimatlarının devam ettiğini söyleyen Demir, hava ve kara araçlarının transmisyon ve motor ihtiyaçlarının milli imkanlarla karşılanması amacında olduklarını ve bunun için de proje başlattıklarını söyledi. 

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