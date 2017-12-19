Organik Şeker Üretimi İçin Ar-Ge Çalışmaları Başladı
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Organik Şeker Üretimi İçin Ar-Ge Çalışmaları Başladı


Organik Şeker Üretimi İçin Ar-Ge Çalışmaları Başladı
Organik Şeker Üretimi İçin Ar-Ge Çalışmaları Başladı Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-19 Saat: 21:44:07
Anasayfa Eko Gündem Organik Şeker Üretimi İçin Ar-Ge Çalışmaları Başladı

Şanlıurfa'da organik şeker kamışı üretilmesi için çalışmalar yürütülüyor.

GAPTAEM Müdürü Çetiner, bölge koşulları ve şeker kamışı yetiştiriciliğine ilişkin Ar-Ge çalışmaları yapacaklarını ve Şanlıurfa’da şeker kamışından organik şeker üretimi sağlayacaklarını ifade etti.

GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Eğitim Merkezi (GAPTAEM)’de, Pakistan Şeker Kamışı Enstitüsü heyetinin iş birliğiyle düzenlenen "Organik Şeker Çalışmaları Ar-Ge Faaliyetleri" toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı esnasında açıklamalarda bulunan GAPTAEM Müdürü İbrahim Halil Çetiner, dünya üzerinde şeker üretiminin yüzde 83'lük bölümünün şeker kamışından elde edildiğini anlattı. Türkiye’de ise şeker üretiminin nerdeyse tümünün şeker pancarından elde edildiğini dile getiren Çetiner, şeker pancarından şeker üretimi alanında ülke sektörünün gelişmiş olduğunu ifade etti. Fabrikalar ve çalışan personeller yönünden incelendiğinde ise şeker pancarının Türkiye için stratejik bir ürün olduğunu belirten Çetiner, tüm bunlara rağmen şeker pancarından şeker üretiminin pahalı olduğuna işaret etti. Çetiner, bu nedenle şeker kamışından üretim yapılması için çalışmalar yapılması gerektiğine değindi. Şeker kamışından şeker üretiminin pancardan şeker elde etmekten daha kolay olduğunu ifade eden İbrahim Halil Çetiner, şeker kamışının üretiminin de kolay olduğunu anlattı.

Üretim Maliyeti Daha Ucuz

Şeker kamışının suyu aldığı zaman içindeki etanol uçuyor ve geriye yalnızca şeker kalıyor. Herhangi bir çiftçi dahi şeker kamışı yetiştirdiği zaman suyunu çıkartarak, sıcak bir sacın üstüne sererek şeker üretebiliyor. Üretiminin kolaylığından dolayı genel müdürlük ile birlikte şeker kamışı üretmek için çalışma yapma ve Ar-Ge faaliyetleri yürütme yönünde bir karara vardıklarını anlatan Çetiner, bölge koşulları ve şeker kamışı yetiştiriciliği konusunda çalışmalarına başladıklarını ve ilerleyen süreçte şeker kamışından organik şeker üretimi için çalışmalar yapacaklarını bildirdi.

Pakistan Şeker Kamışı Enstitüsü heyeti, kendi ülkelerindeki kamış üretimine dair bir sunum yaptı. GAPTAEM heyetinin Pakistan'dan getirdiği kamış çeşitleri, bölgedeki verimli arazilerde ekimi yapılacak ve ürün denenmiş olacak.

 

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