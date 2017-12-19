Küresel Piyasalarda Hisse Senetleri Düşüşte
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Küresel Piyasalarda Hisse Senetleri Düşüşte


Küresel Piyasalarda Hisse Senetleri Düşüşte
Küresel Piyasalarda Hisse Senetleri Düşüşte Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-19 Saat: 22:00:27
Anasayfa Borsa&Finans Küresel Piyasalarda Hisse Senetleri Düşüşte

Küresel piyasalarda hisse senetleri dalgalı bir seyir izlerken euro güçlendi.

Avrupa hise senetleri, euronun diğer para birimleri karşısında güç kazanmasıyla Pazartesi günki getirilerini yükseltmekte zorluk yaşadı. ABD'de endeks vadeli kontratlar, vergi tasarısı hakkında olumlu öngörülerden aldığı destekle yükselişe geçti. Stoxx Europe 600 Endeksi, havacılık ve perakendecilik hisselerinin tüketici firmalarının kayıplarını telafi etmesiyle çok belirgin değişiklikler gözlemlenmedi. Asya hisselerinin görünümü, Japonya ile Güney Kore'de gösterge endekslerinin değer kaybı yaşaması ve Hong Kong ile Çin hisselerinin yükselmesi sonucu dalgalı bir seyir izledi. Dolar, değer kaybı yaşadı ve ABD hazine tahvilleri yatay seyir izledi. Güney Afrika Randı, Mart ayından bu yana en yüksek seviyesini gördükten sonra düşüşe geçti.

Hisse Senetleri

- Stoxx Europe 600 Endeksi, Londra saatiyle 11:50 itibarıyla büyük değişimler yaşamadı.

- İngiltere'de FTSE 100 Endeksi, yüzde 0.1 oranında yükselerek altı hafta içindeki en yüksek seviyesini gördü.

- Almanya'da DAX Endeksi, yüzde 0.1 oranında düştü.

- Japonya'da Nikkei 225 Endeksi, yüzde 0.1 oranında değer kaybetti.

- MSCI Asya Pasifik Endeksi, yüzde 0.2 oranında yükselerek üç hafta içindeki en yüksek seviyesine ulaştı.

- MSCI Gelişen Piyasalar Endeksi, yüzde 0.4 oranında yükselerek üç hafta içindeki en yüksek seviyesine çıktı.

- S&P 500 endeks vadeli kontratları yüzde 0.1 oranında artarak 2.696.25 puan ile kendi rekorunu kırdı.

Hazine Tahvilleri

- ABD'de 10 senelik hazine tahvillerinin faizi 1 baz puan azalarak yüzde 2.39’a geriledi.

- Almanya'da 10 senelik hazine tahvillerinin faizi 2 baz puan artarak yüzde 0.33’e ulaştı.

- İngiltere'de 10 senelik hazine tahvillerinin faizi 1 baz puan artarak yüzde 1.161'e çıktı.

- Japonya'da 10 senelik hazine tahvillerinin faizi çok değişmedi ve yüzde 0.042 seviyesinde kaldı.

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