Avrupa Otomobil Pazarı Yüzde 4 Oranında Genişledi

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2017 senesi Ocak-Kasım dönemi “Avrupa Otomobil Pazar Değerlendirmesi” verilerini bildirdi. Bu veriler dahilinde, AB ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkelerinde otomobil pazarı 2017 senesi Ocak-Kasım ayları arasında 2016 senesinin aynı dönemlerine kıyasla yüzde 4 oranında yükselerek toplam 14 milyon 493 bin 361 tane araç kapasitesine ulaştı. 2016 senesinin aynı döneminde 13 milyon 938 bin 47 tane satış yapılmıştı.

AB ve EFTA ülkeleri toplamı incelendiğinde, 2017 senesi Ocak-Kasım dönemleri arasında geçtiğimiz senenin aynı dönemlerine kıyasla en çok düşüş yüzde 10.3 oranında İrlanda’da gözlemlenirken, İrlanda’yı yüzde 5.0 oranla İngiltere ve yüzde 0.3 oranla Finlandiya takip etti. 2017 senesi Ocak-Kasım sürecinde, 2016 senesinin aynı dönemine kıyasla otomobil satışlarını en çok yükselten ilk üç pazar sırayla, Litvanya yüzde 26.4, Bulgaristan yüzde 23.5 ve Hırvatistan yüzde 21.9 olarak sıralandı.

AB Ve EFTA Ülkelerinde

AB ve EFTA ülkeleri toplamı dikkate alındığında otomobil pazarı 2017 senesi Kasım ayında 2016 senesinin aynı dönemine kıyasla yüzde 5.8 oranında yükselerek toplam 1 milyon 258 bin 220 tane araç seviyesine ulaştı. 2016 senesinde 1 milyon 189 bin 540 adet satış yapılmıştı. AB ve EFTA ülkeleri toplamında, 2017 senesinin Kasım ayında geçtiğimiz senenin aynı ayına kıyasla en çok düşüş yüzde 11.2 oranla İngiltere’de, yüzde 9.0 oranla İrlanda’da, yüzde 3.5 oranla Romanya’da ve yüzde 1.0 oranla Çek Cumhuriyeti’nde gözlemlendi. 2017 senesi Kasım ayında, 2016 senesinin aynı ayına kıyasla satışlarını en çok yükselten ilk üç pazar sırayla, Litvanya yüzde 57.4, Bulgaristan yüzde 55.4 ve Macaristan yüzde 31.4 olarak sıralandı.