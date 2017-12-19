İbraz Edilen Çeklerin Tutarı 722 Milyar Liraya Ulaştı
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İbraz Edilen Çeklerin Tutarı 722 Milyar Liraya Ulaştı


İbraz Edilen Çeklerin Tutarı 722 Milyar Liraya Ulaştı
İbraz Edilen Çeklerin Tutarı 722 Milyar Liraya Ulaştı Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-19 Saat: 23:05:03
Anasayfa Bankalar İbraz Edilen Çeklerin Tutarı 722 Milyar Liraya Ulaştı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 2017 senesinin 11 aylık sürecinde bankalarda ibraz edilen toplam çeklerin tutarının geçtiğimiz senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 11 oranında yükselerek 722 milyar TL seviyelerine ulaştığını bildirdi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ticaret Odaları Konsey Toplantısına katılımda bulundu. Konsey toplantısı esnasında konuşma yapan Tüfenkci, 2018 senesinin 2017’ye kıyasla daha güzel bir sezon olacağını belirtti. 2016 senesine dair olumsuz senaryoların okunduğunda 2017 senesi içinde aynı senaryoların tekrar edildiğine işaret eden Tüfenkci, 2016 senesinde yaşanan hain darbe girişimine karşın Türkiye’nin büyümeye devam ettiğine dikkat çekti. 2017’nin yaşanan tüm olumsuzluklara karşın 2017 senesine güçlü bir giriş yaptığına değinen Tüfenkci, 2018 senesine de güçlü bir başlangıç yapacaklarını belirtti.

Karşılıksız Çek Oranı Düştü

1 Ocak 2017 tarihinde ticaret güveninin artması için faaliyete geçirilen karekodlu çek uygulamasın verileri hakkında bilgilendirme yapan Bakan Tüfenkci, TOBB’nin yönetimiyle beraber çalışma yürüttüklerini ve çekte güven arttırıcı çözümler uyguladıklarını anlattı. Elde edilen veriler incelendiğinde, karşılıksız çeke nakdi para cezası getirildi ve çeke itibar kazandıracak karekodlu çek sistemi mecburi hale getirildi. 1 Ocak 2017 itibariyle bankalarda karekodlu çek verilmeye başladı. 2017 senesinin ilk 11 aylık sürecinde bankalarda ibraz edilen toplam çeklerin tutarı 2016 senesinin aynı dönemine kıyasla yüzde 11 oranında yükselerek 722 milyar lira seviyesine ulaştı. Toplam çeklerin miktarında ise 19 milyona ulaştı. Karşılıksız işlem gören çeklerin tutarı geçtiğimiz seneye kıyasla yüzde 38 oranında azalırken, miktar olarak ise yüzde 43 oranında azaldı. Tüfenkci, bu verilerin, karekodlu çekin ve çek için sağlanan güvenceden yarar sağladıklarının bir ispatı niteliğinde olduğunu dile getirdi.

Elektronik ticaret verilerinden de bahseden Tüfenkci, E-ticaret hacminde ciddi bir gösterge olan internet üzerinden gerçekleşen kartlı ödeme tutarının 2017 senesinin Eylül ayı itibarıyla 73 milyar tutarında gerçekleştiğini anımsattı.

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