Panda Alüminyum 30 Ülkeye Ürün İhraç Eder Konuma Geldi

Alüminyum şirketi, külçe alüminyumu haddeleyerek ihracat amaçlı ürün üretmeyi hedefledi ve bu amaçları doğrultusunda 2008 senesinde açıldı. Panda Alüminyum, ilk sırada ambalaj olmak üzere, dayanıklı tüketim malzemeleri, otomotiv, soğutma sistemleri gibi sektörlere ürün tedariği sağlıyor. Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Panda Alüminyum Yönetim Kurulu Başkanı Vekili Hüseyin Seherli, ihracatlarını yoğunlukla AB ülkelerine yaptıklarını, son seneler içinde ABD, Hindistan, Ortadoğu ve Arap pazarına da ihracat yapmaya başladıklarını dile getirdi.

İhracat Odaklı Ürün Üretimi Gerçekleştirildi

Firmanın kuruluş zamanlarında da ihracat odaklı üretim stratejisiyle hareket ettiklerini ifade eden Seherli, yassı alüminyum haddeciliği yaptıklarını, külçe alüminyumdan ince alüminyum malzemeye dönüştürme işlemi yaptıklarını anlattı. Ürettikleri ürünlerin yüzde 70'lik bölümünü ihraç ettiklerinin bilgisini veren Seherli, 2016 senesinde 21 milyon dolar civarında satış gerçekleştirdiklerini ve bu sayede TİM'in ilk bin ihracatçı şirketi arasına girdiklerini belirtti. Bu sene 2016 senesindeki ihracat rakamlarına 10 aylık süre içinde ulaştıklarına işaret eden Seherli, 30 farklı ülkeye ürün ihraç ettiklerine, 2016 senesinde en çok ihracatı İngiltere, İtalya ve Almanya'ya yaptıklarına değindi. Şirketin ismine dair bilgilendirme yapan Seherli, ihracat odaklı çalıştıkları için herkes tarafından anlaşılabilir bir kelime olması sebebiyle bu ismi seçtiklerini anlattı.

Doğru ve kaliteli ürünle zamanında hizmet verilmesi durumunda ihracatta başarı sağlamanın mümkün olduğuna işaret eden Seherli, ürünlerinin otomotiv, dayanaklı tüketim malzemeleri ve ambalaj sektörü gibi birçok alanda kullanıldığını belirtti.