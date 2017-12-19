Panda Alüminyum 30 Ülkeye Ürün İhraç Eder Konuma Geldi
Advert Advert Advert


Panda Alüminyum 30 Ülkeye Ürün İhraç Eder Konuma Geldi


Panda Alüminyum 30 Ülkeye Ürün İhraç Eder Konuma Geldi
Panda Alüminyum 30 Ülkeye Ürün İhraç Eder Konuma Geldi Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-19 Saat: 23:34:39
Anasayfa İthalat&İhracat Panda Alüminyum 30 Ülkeye Ürün İhraç Eder Konuma Geldi

Panda Alüminyum, geçtiğimiz sene ilk sırada Avrupa Birliği olmak üzere 30 ülkeye 21 milyon dolar değerinde ürün ihraç ederek Türkiye İhracatçılar Meclisinin ilk bin şirket listesindeki yerini aldı.

Alüminyum şirketi, külçe alüminyumu haddeleyerek ihracat amaçlı ürün üretmeyi hedefledi ve bu amaçları doğrultusunda 2008 senesinde açıldı. Panda Alüminyum, ilk sırada ambalaj olmak üzere, dayanıklı tüketim malzemeleri, otomotiv, soğutma sistemleri gibi sektörlere ürün tedariği sağlıyor. Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Panda Alüminyum Yönetim Kurulu Başkanı Vekili Hüseyin Seherli, ihracatlarını yoğunlukla AB ülkelerine yaptıklarını, son seneler içinde ABD, Hindistan, Ortadoğu ve Arap pazarına da ihracat yapmaya başladıklarını dile getirdi.

İhracat Odaklı Ürün Üretimi Gerçekleştirildi

Firmanın kuruluş zamanlarında da ihracat odaklı üretim stratejisiyle hareket ettiklerini ifade eden Seherli, yassı alüminyum haddeciliği yaptıklarını, külçe alüminyumdan ince alüminyum malzemeye dönüştürme işlemi yaptıklarını anlattı. Ürettikleri ürünlerin yüzde 70'lik bölümünü ihraç ettiklerinin bilgisini veren Seherli, 2016 senesinde 21 milyon dolar civarında satış gerçekleştirdiklerini ve bu sayede TİM'in ilk bin ihracatçı şirketi arasına girdiklerini belirtti. Bu sene 2016 senesindeki ihracat rakamlarına 10 aylık süre içinde ulaştıklarına işaret eden Seherli, 30 farklı ülkeye ürün ihraç ettiklerine, 2016 senesinde en çok ihracatı İngiltere, İtalya ve Almanya'ya yaptıklarına değindi. Şirketin ismine dair bilgilendirme yapan Seherli, ihracat odaklı çalıştıkları için herkes tarafından anlaşılabilir bir kelime olması sebebiyle bu ismi seçtiklerini anlattı.

Doğru ve kaliteli ürünle zamanında hizmet verilmesi durumunda ihracatta başarı sağlamanın mümkün olduğuna işaret eden Seherli, ürünlerinin otomotiv, dayanaklı tüketim malzemeleri ve ambalaj sektörü gibi birçok alanda kullanıldığını belirtti.

Panda Alüminyum Alüminyum İhracat Hüseyin Seherli Külçe Alüminyum
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek