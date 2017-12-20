Elektrik Tüketimleri Cep Telefonundan Takip Edilebilecek!

ELDER Başkanı Serhat Çeçen, 2019 yılında bitirilmesi planlanan proje ile elektrik abonelerinin cep telefonlarından elektrik tüketimlerini görebileceğini açıkladı.

Diğer Abonelerin Tüketimi ile Karşılaştırma Yapılabilecek

Kısa adı ELDER olan Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Çeçen, 2 milyon euro bütçe ayrılan Peakapp Projesi’nin 2019 yılında tamamlanacağını, bu proje tamamlandıktan sonra elektrik abonelerinin tükettikleri elektriğin değerini cep telefonlarından takip etme ve diğer abonelerin tükettiği elektrik miktarı ile karşılaştırma imkanı bulacaklarını açıkladı.

Elektrik Aboneleri Tasarruf Edebilecek

Türk enerji sektörünün temsilcileri kısa adı Enerji Piyasası Düzenleme ve Denetleme Kurumu (EPDK) başkanlığında ve GAZBİR olarak bilinen Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği Derneği ve ELDER tarafından düzenlenen 3. Enerjide Ar – Ge Çalıştayı’nda toplandı. Çalıştay’da bir konuşma yapan ELDER Başkanı Çeçen yaptığı açıklamada 2019 yılından itibaren elektrik tüketicilerinin tükettikleri elektriği cep telefonlarından takip edebileceklerini, diğer abonelerin tükettikleri elektrik miktarı ile kendilerininkini karşılaştırabileceklerini, bunun 2 milyon euro bütçe ayrılarak sürdürülen Peakapp Projesi sayesinde olacağını, 2019 yılında projenin tamamlanmış olacağını, hayata geçirildikten sonra abonelerin bu sayede elektrikten tasarruf etme imkanı bulacaklarını açıkladı.

EPDK Başkanı Dağıtım Şirketlerine Seslendi

3. Enerjide Ar – Ge Çalıştayı’nda, EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz da bir konuşma yaptı. Yılmaz konuşmasında elektrik dağıtım şirketlerinden bir istekte bulundu. Dağıtım şirketlerinden Ar – Ge çalışmalarında kaçak elektrik kullanımı ile mücadeleye büyük ağırlık vermelerini isteyen Mustafa Yılmaz, bu konuda kendilerine büyük görev düştüğünü söyledi.

ELDER Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Çeçen yaptığı konuşmada, elektrik dağıtımı ile ilgili sektördeki teknoloji alanındaki yatırımlar için 20 milyar lira yatırım ayırdıklarını, ELDER’in projelerinin Avrupa Birliği’nden hibe destek almaya hak kazandığını, Smarter Emc2 adlı projenin de 2017 yılının sonunda tamamlanacağını söyledi.