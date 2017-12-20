Elektrikli Kamyon Siparişinde UPS – Pepsi Yarışı!
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Elektrikli Kamyon Siparişinde UPS – Pepsi Yarışı!


Elektrikli Kamyon Siparişinde UPS – Pepsi Yarışı!
Elektrikli Kamyon Siparişinde UPS – Pepsi Yarışı! Dilek Demirler - Tarih: 2017-12-20 Saat: 08:51:19
Anasayfa Otomotiv Elektrikli Kamyon Siparişinde UPS – Pepsi Yarışı!

Dünyanın dev elektrikli araç üreticisi Tesla tarafından üretilen elektrik kamyon Tesla Semi için büyük firmalar sipariş yarışına girdi.

Dünyanın otomotiv sektörünün temsilcileirnden ve dev elektrikli araç üreticisi Tesla tarafından üretilen elektrik kamyon Tesla Semi için büyük firmalar sipariş yarışına girdi.

Dev Firmalardan Siparişler Geliyor

Tesla adlı firma dünyanın bilinen en büyük elektrikli otomobil üretim firması. Tesla tarafından üretilen elektrikli kamyon Tesla Semi de büyük ilgi gördü. Tesla Semi için sipariş yarışına giren dünyaca ünlü çeşitli sektörlerden firmalar rekor sayıda siparişler veriyor.

UPS Siparişte Pepsi’yi Geçti

Tesla Semi’nin sunumunu geçen ay Tesla’nın kurucusu ve CEO’su Elon Musk yapmıştı. Firmanın elektrikli ağır vasıta modeli olan Tesla Semi ile ilgili ön siparişler hızla gelmeye devam ediyor. Elektrikli kamyon olarak da adlandırılan Tesla Semi geçen hafta Pepsi’den 100 adet sipariş almıştı. Bu sayı Tesla Semi’nin aldığı en yüksek sipariş rakamı olmuştu. Ancak dünya genelinde hizmet veren kargo şirketi UPS, 125 adetlik siparişi ile Pepsi’yi geride bırakarak bir rekora imza attı.

UPS Ağır Vasıta Filosunu Büyütüyor

UPS tarafından verilen 125 adetlik Tesla Semi siparişi elektrikli kamyon için şu ana kadar verilen en yüksek sayıda sipariş adedi oldu. Dünyanın büyük lojistik ve kargo firmalarından olan UPS bu sayı ile rakibi DHL ile Tesla Semi siparişi konusunda yarışır hale geldi.

UPS tarafından Tesla’ya verilen bu siparişle benzinden farklı olarak propan, elektrik, doğalgaz gibi enerjiler ile çalışan kamyon ve ağır vasıtalardan oluşan filosunu büyütmeyi hedefliyor. Merakla beklenen bir diğer konu ise Tesla’nın Semi modeli ile ilgili teslimatlarda sorun yaşayıp yaşamayacağı ile ilgili oldu. Tesla’nın yıllık olarak 300 bin adet aracın yer aldığı ABD ağır vasıta pazarında sağlam bir yere sahip olacağına kesin gözüyle bakılıyor.

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