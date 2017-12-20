Cumhurbaşkanı’nın Onayladığı Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı!
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Cumhurbaşkanı’nın Onayladığı Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı!


Cumhurbaşkanı’nın Onayladığı Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı!
Cumhurbaşkanı’nın Onayladığı Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı! Dilek Demirler - Tarih: 2017-12-20 Saat: 09:19:24
Anasayfa Eko Gündem Cumhurbaşkanı’nın Onayladığı Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan kanun Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan kanun Resmi Gazete’de yayımlandı.

Gelir Vergisi Oranlarında Süre Uzatıldı

Recep Tayyip Erdoğan’ın onayladığı 7063 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Yürürlüğe giren kanuna göre sporculara ödenen ücretler ve ücret sayılan meblağlardan kesilen Gelir Vergisi oranlarının geçerli olma süresi 31 Aralık 2017 tarihinden 31 Aralık 2019 tarihine uzatıldı.

Ankara’da Yeni Üniversite Kurulacak

Kanun’da yer alan bir diğer madde ise halen adı Ankara Güzel Sanatlar Üniversitesi olan okulun adının Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi olarak değiştirilmesi oldu. Ayca Sevgi Vakfı tarafından Ankara’da Lokman Hekim Üniversitesi adı verilerek yeni bir vakıf üniversitesinin kurulacak olması. Kurulacak olan yeni üniversitede Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Meslek Yüksekokulu bulunacak.

Yaşlılar için Gündüz Bakım Merkezleri Açılacak

Resmi Gazete’de yayımlanan Kanun’a göre Sosyal Hizmetler Kanunu’nda da değişiklikler yapılacak. bu değişiklikler ile yaşlılar için gündüz bakım evleri açılacak.

Aynı Kanun’la Türk Optisyen – Gözlükçüler Birliği ve gözlükçü ve optisyen odalarının ilk oluşumlarına dair esaslara açıklık getirilecek.

Tüketici Anlaşmazlıklarına Yeni Düzenlemeler

Tüketicilerin korunması ile ilgili kanunda yer alan tüketici hakem heyetine başvurularda düzenlemeler yapılacak. Tüketicilerin de taraf olduğu davalarda hakem heyetine başvuru zorunluluğu kaldırılacak. İcra ve İflas Kanunu’nda geçerli olan maddeler uygulamaya alınacak. Tüketici hakem heyetine yapılan başvurularda uygulanan maddi esaslarda da yen düzenlemeler yapılacak.

Dava konusu 4 bin liradan az olan anlaşmazlıklarda ilçelerde bulunan tüketici hakem heyetlerine, 6 bin liradan az olan anlaşmazlıklarda illerde bulunan tüketici hakem heyetlerine başvurulacak. Büyükşehir konumunda olan illerde de 4 bin lira ile 6 bin lira arasında olan anlaşmazlıklar için il tüketici hakem heyetine başvuru yapılacak. Belirtilen miktarlardan fazla olan anlaşmazlıklar için tüketici heyeti başvurusu zorunlu olmayacak. 

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