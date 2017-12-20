Vergi İndirimi Reformu Meclis’te Onaylandı!
Advert Advert Advert


Vergi İndirimi Reformu Meclis’te Onaylandı!


Vergi İndirimi Reformu Meclis’te Onaylandı!
Vergi İndirimi Reformu Meclis’te Onaylandı! Dilek Demirler - Tarih: 2017-12-20 Saat: 09:46:22
Anasayfa Eko Gündem Vergi İndirimi Reformu Meclis’te Onaylandı!

ABD Temsilciler Meclisi kişilere ve firmalara vergi indirimler, yapılmasını sağlayan vergi reformu yasa tasarısını onayladı.

ABD Temsilciler Meclisi kişilere ve firmalara vergi indirimler, yapılmasını sağlayan vergi reformu yasa tasarısını onayladı.

Yasa Tasarısı Temsilciler Meclisi’nde Onaylandı

ABD Temsilciler Meclisi tarafından uzun süredir dünya gündemini meşgul eden ve para piyasalarını da etkisi altına alan vergi reformu tasarısı onaylandı. Meclis’te onaylanan yasa tasarısı firmalara ve kişilere çeşitli vergi indirimlerini getiriyor.

ABD Temsilciler Meclisi’nde yer alan Cumhuriyetçiler tarafından kurum ve şirketlere sürekli vergi indirimleri ile kişilere geçici yararlar sağlayacak olan vergi reformu ile ilgili yeni yasa tasarısı onaylandı. Böylece Amerika Başkanı Donald Trump da yasama konusunda ilk zaferini kazanmaya çok yaklaşmış oldu.

12 Cumhuriyetçi Ret Oyu Verdi

Amerika’nın yüksek vergi uygulanan eyaletlerinden gelen 12 Cumhuriyetçi yeni yasa tasarısının oylamasında olumsuz oy kullandı. Bu eyaletlerin vergi indirim oranlarının ve avantajlarının çok daha yüksek olmasını bekledikleri bildirildi.

Temsilciler Meclisi’nin Başkanı Paul Ryan oylar sayılmaya başlamadan önce bir açıklama yaptı. Ryan açıklamasında bu yasa tasarısının onaylanmasının bir bakıma insanlara kendi paralarını geri vermek anlamına geldiğini, yeni yasanın Amerika için 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana vatandaşlar tarafından verilen gerçek bir destek olduğunu söyledi.

ABD’nin Gelirleri 1.5 Trilyon Dolar Azalacak

ABD Temsilciler Meclisi’nde onaylanan vergi reformu yasası ile birlikte ülkede alınan ve yüzde 35 oranında olan kurumlar vergisi yüzde 21 oranına indirilecek. Böylece yüzde 22.5 ortalama ile Amerika da diğer gelişmiş ülkeler ile bu konuda rekabet edebilir hale gelecek. Yeni yasa ile ayrıca kişiler için de çeşitli avantajlar sağlanacak. ABD’de vergi sisteminde yapılan bu değişiklikler ile gelecek 10 yılda Amerika’nın gelirlerinde 1.5 trilyon dolar azalma olacak. 

ABD Temsilciler Meclisi vergi reformu tasarısı vergi indirim vergi reformu yasası
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek