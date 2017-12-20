Vergi İndirimi Reformu Meclis’te Onaylandı!

ABD Temsilciler Meclisi kişilere ve firmalara vergi indirimler, yapılmasını sağlayan vergi reformu yasa tasarısını onayladı.

Yasa Tasarısı Temsilciler Meclisi’nde Onaylandı

ABD Temsilciler Meclisi tarafından uzun süredir dünya gündemini meşgul eden ve para piyasalarını da etkisi altına alan vergi reformu tasarısı onaylandı. Meclis’te onaylanan yasa tasarısı firmalara ve kişilere çeşitli vergi indirimlerini getiriyor.

ABD Temsilciler Meclisi’nde yer alan Cumhuriyetçiler tarafından kurum ve şirketlere sürekli vergi indirimleri ile kişilere geçici yararlar sağlayacak olan vergi reformu ile ilgili yeni yasa tasarısı onaylandı. Böylece Amerika Başkanı Donald Trump da yasama konusunda ilk zaferini kazanmaya çok yaklaşmış oldu.

12 Cumhuriyetçi Ret Oyu Verdi

Amerika’nın yüksek vergi uygulanan eyaletlerinden gelen 12 Cumhuriyetçi yeni yasa tasarısının oylamasında olumsuz oy kullandı. Bu eyaletlerin vergi indirim oranlarının ve avantajlarının çok daha yüksek olmasını bekledikleri bildirildi.

Temsilciler Meclisi’nin Başkanı Paul Ryan oylar sayılmaya başlamadan önce bir açıklama yaptı. Ryan açıklamasında bu yasa tasarısının onaylanmasının bir bakıma insanlara kendi paralarını geri vermek anlamına geldiğini, yeni yasanın Amerika için 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana vatandaşlar tarafından verilen gerçek bir destek olduğunu söyledi.

ABD’nin Gelirleri 1.5 Trilyon Dolar Azalacak

ABD Temsilciler Meclisi’nde onaylanan vergi reformu yasası ile birlikte ülkede alınan ve yüzde 35 oranında olan kurumlar vergisi yüzde 21 oranına indirilecek. Böylece yüzde 22.5 ortalama ile Amerika da diğer gelişmiş ülkeler ile bu konuda rekabet edebilir hale gelecek. Yeni yasa ile ayrıca kişiler için de çeşitli avantajlar sağlanacak. ABD’de vergi sisteminde yapılan bu değişiklikler ile gelecek 10 yılda Amerika’nın gelirlerinde 1.5 trilyon dolar azalma olacak.