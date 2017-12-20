20 Aralık 2017 – Dolar Bugüne Nasıl Başladı?

Küresel piyasalarda dolar bugün Güney Afrika’da yapılan seçimlerden gelen son dakika haberleri ile olumlu etkiler aldı. Seçim haberlerinden olumlu etkilenen para pirimi sadece dolar olmadı. Türk Lirası da dahil olmak üzere pek çok para birimi değer kazandı. Dolar bu sabah güne Türk Lirası karşısında 3.8348 liradan başladı.

TCMB Beklentileri Karşılamadı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından geçtiğimiz hafta açıklanan GLP olarak bilinen Geç Likidite Penceresi beklentilerin altında kalmıştı. GLP faiz artırımı haberlerinin gelmesi ile birlikte dolar da yükseliş kaydetmiş, 3.86 lira seviyelerine çıktıktan sonra aşağı yönlü bir yol izlemişti. Dolar bu hareketleri ile Türk Lirası karşısında geride kalan 3 hafta boyunca 3.97 lira seviyelerinden 3.85 lira seviyelerine kadar gerileme kaydetmiş oldu.

Dolar Bu Sabah Ne Kadardan İşlem Gördü?

2017 yılının sonuna yaklaşılması itibariyle piyasalarda gerçekleşen işlemlerin hacimlerinde de azalmalar görülmeye başlandı. Bu sabah dolar saat 07:30 civarında güne 3.8348 liradan işlem görerek başladı. Böylece dolar yüzde 0.03 oranında küçük bir artış sağlamış oldu.

Güney Afrika’da gerçekleşen seçimler sebebiyle randın ABD doları karşısında yüzde 4 seviyelerine çıkan bir değer kazanımı göstermesi gelişmekte olan diğer ülkelerin para birimlerine de etki etti. Para birimleri bu durumdan olumlu etkilenerek değer kazandılar.

Türk Lirası En Çok Değer Kazanan İkinci Para Birimi Oldu

Dolar dün Türk Lirası karşısında 3.8258 lira ile 3.8451 lira arasında gidip geldiği yatay bir seyir izlemişti. Türk Lirası’nda geride bıraktığımız 1 aylık dönemde görülen değer kazanımı toplam olarak yüzde 3.5 oranında gerçekleşti. Güney Afrika randı en çok eğer kazanan para birimi olurken, Türk Lirası da ikinciliği aldı.