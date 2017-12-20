Taksimetrelerin Ücretlerinde Değişiklik Yapıldı!

Ölçü ve ölçü aletlerinden alınacak olan damgalama ve muayene ücretlerinde yeniden düzenlemeye gidildi. Yapılan yeni düzenleme ve değişikliklerden birçok sektör etkilenecek.

Damgalama ve Muayene Ücretleri Yönetmeliğinde Değişiklik

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yürürlüğe giren yeni yönetmeliğe göre uzunluk ölçüleri için damgalama ve muayene ücretleri 47 kuruş, hacim ölçüleri için damgalama ve muayene ücretleri 85 kuruş ile 31.9 lira arasında, şişelerde kütle ölçüleri için damgalama ve muayene ücretleri 1.5 lira ile 33.8 lira arasında uygulanacak. Şişelere uygulanacak olan damgalama ve muayene ücreti ise her bir kalıp için 474.5 lira olacak.

Tartı Aletlerine Uygulanan Ücretler de Değişti

Otomatik olanların haricindeki tartı aletlerine uygulanacak olan damgalama ve muayene ücreti 212.2 liraya yükseltilirken, otomatik olan tartı aletlerine de 207.3 lira ile 345.5 lira oldu.

Yolda hareket halinde olan araçlarda kullanılan aks kantarı gibi otomatik tartı aletlerine uygulanacak olan rakam 232.3 lira olurken, yük vagonları ve sarnıçlı vagonlara 14.8 lira, vagonetler gibi ölçü olarak kullanılan araçlara da 10.4 lira olarak uygulanacak.

2 kilograma kadar olan hububat muayene aletlerine 8.1 lira, 2 kilogramdan fazla olan hububat muayene aletlerine de 12.2 lira damgalama ve muayene ücreti uygulanacak.

Gaz sayaçlarına uygulanacak olan damgalama ve muayene ücretleri ise sınıfına göre değişkenlik gösteriyor. Bu ücretler 8.1 lira ile 65.8 lira arasında değişiyor. Su sayaçlarında anma debisine göre 1.5 lira ile 9 lira arasında, elektrik sayaçlarında da 4.6 lira ve 35.6 lira arasında değişiyor.

Taksimetrelerin Muayene Ücretleri de Değişti

Taksimetrelere uygulanan damgalama ve muayene ücretleri 55.3 liraya yükseltilirken, naklimetrelerde ücretler 16.9 liraya çıktı. Bundan böyle takograf cihazlarının muayene ücreti de 61.9 lira olacak.