Suudi Kral Selman, Krallık Tarihinin En Yüksek Bütçesini Onayladı

Suudi Arabistan 2018 yılına ilişkin bütçe çalışmalarını tamamladı. Bütçe hakkında açıklama yapan Kral Selman, ülke tarihinin en yüksek bütçesini hazırladıklarını ilan etti.

Suudi Kral 2018 Yılı Bütçesini İmzaladı

Petrol fiyatlarındaki gerileme, bölgedeki siyasi karışıklıklar Suudi Arabistan bütçesinin performansını olumsuz etkilemedi. Krallığın en büyük bütçesini imzaladığını duyuran Kral Selman, her şeye rağmen dimdik ayaktayız sinyali verdi.

Suudi Arabistan 2018 Yılı Bütçesine Göre 978 Milyar Riyallik Gider Yapacak

Bir haber ajansında yayımlanan habere göre Suudi Arabistan petrol fiyatlarındaki gerilemeden etkilenmedi. Krallığın 2018 yılına dair hazırladığı bütçe, krallık tarihinin en yüksek rakamlarını gördü. Bütçenin ayrıntıları ise şöyle kaydedildi. Suudi Arabistan’ın geliri 783 Riyal üzerinden hesaplandı. Gidere ayrılan tutarsa 978 milyar Riyali buldu. 978 milyar Riyallik gider dolar bazında hesaplandığında 260 milyar 800 milyon dolara denk geldi. Son durumda Suudi Arabistan’ı bütçe açığı 195 milyar Riyal olarak ifade edildi. Söz konusu haberdeki verileriyse ülke kralı Salman bin Abdülaziz el-Suud açıkladı.

Yolsuzlukla Mücadele Devam Edecek

Suudi Arabistan’ın 2018 yılına ilişkin bütçesinde petrol gelirlerinin yarı yarıya azaldığı dikkatlerden kaçmadı. Kral Selman ve Selman’ın oğlu tarafından yapılan açıklamada yolsuzlukla mücadelenin devam edeceğine vurgu yapıldı. Fonlardaki tasarrufunda süreceğine işaret eden açıklamalar, krallıkla yönetilen Suudi Arabistan’ın turizm gelirlerine olan ihtiyacının yüksek olduğunun sinyallerini verdi. Ülke basınında yer alan haberlere göre 2018 yılı bütçesindeki açık son iki yılın en düşük seviyesi olarak ifade edildi.

Giderler 2017 Bütçesine Yüzde 10 Fark Attı

Ülkenin Maliye Bakanlığı gider kaleminin, bu yılın bütçesindeki giderlere göre yüzde 10 daha fazla olduğunu duyurdu. Ülkede yaşanan gelişmelerse ham petrol fiyatlarına olumlu yansımış, fiyatlar yukarı yönlü hareket etmeye başlamıştı. Yapılan analize göre petrol fiyatları geçen 2 yılın an iyi fiyatına ulaştı.