Merkez Bankası Piyasalara 15 Kez Müdahale Etti!

Türk Lirası’nı koruma altına alma hedefiyle Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 2017 yılında bugüne kadar piyasalara 15 kez müdahalede bulundu.

Politika Faizlerinde Değişikliğe Gitmedi

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 2017 yılının şu ana kadar olan bölümünde piyasalara 15 kez müdahale etti. TCMB’nin bu müdahalelerinin amacının Türk Lirası’nı korumak olduğu biliniyor. Merkez Bankası, ortalama ağırlıklı fonlamadaki maliyeti şimdiye kadar 447 baz puan artırdı. Daha önceden kullandığı döviz satış ihaleleri ve doğrudan satış yöntemlerini bu yıl içinde kullanmadı.

Merkez Bankası Hükümete Mektup Yazacak

Merkez Bankası, 2017 yılında döviz kurlarının sürekli rekorlar kırmış olmasına ve enflasyonunun devamlı yükseliş eğilimi göstermesine rağmen politika faizinde değişikliğe gitmedi. Önümüzdeki 2018 yılında 8 kez Para Piyasası Kurulu toplantısı yapacak olan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yıllık enflasyon hedeflerinin tutturulamaması sebebiyle 2018 yılı ocak ayında hükümete bir mektup yazacak. Merkez Bankası, bu mektupla birlikte ardı ardına 5 yıldır enflasyon hedeflerinin tutturulamaması nedeniyle mektup yazmış olacak.

Merkez Bankası’nın 2017 Yılındaki Müdahaleleri

10 Ocak 2017: Bankaların borç alma limitleri 22 milyar liraya indirildi. Yabancı paranın zorunlu olduğu karşılık oranları için tüm vade dilimlerinde 50 baz puan indirime gidildi.

12 Ocak 2017: 1 hafta vadeli repo ihalesi düzenlenmedi. Bu uygulama hala devam ediyor.

13 Ocak 2017: Bankaların borç alma limitlerinde yeniden değişikliğe gidilerek 22 milyar liradan 11 milyar liraya indirildi.

18 Ocak 2017: Türk Lirası depo karşılığında döviz depo ihalelerine start verildi.

17 Şubat 2017: Reeskont kredi ödemeleri Türk Lirası ile yapılabilir hale getirildi.

10 Mart 2017: TCMB tarafından Borsa İstanbul’daki fonlama kesildi.

16 Mart 2017: Genç Likidite Penceresi faizi yüzde 11 oranından yüzde 11.75 oranına yükseltildi.

6 Nisan 2017: Döviz depo ihalelerinde geçerli tutar 1 milyar dolardan;1 milyar 250 milyon dolara çıkartıldı.

26 Nisan 2017: Genç Likidite Penceresi faizi 50 baz puan artırıldı ve 12.25 puana çıkartıldı.

6 Kasım 2017: reeskont kredilerinin geri ödemesinde geçerli olan şartlarda yeniden düzenlemeler yapıldı.

14 Kasım 2017: Merkez Bankası tarafından gerçek ve tüzel kişilerin döviz işlemlerinin incelenecek olması TBMM’de kanunlaştı.

18 Kasım 2017: Türk Lirası uzlaşmalı döviz ihalelerinin 2018 yılı takvimi ilan edildi.

20 Kasım 2017: Merkez Bankası Türk Lirası uzlaşmalı döviz satım ihalelerine başladı.

21 Kasım 2017: Bankaların borç alma limitlerine sınırlamalar koyuldu. Bütün fonlamalar Genç Likidite Penceresi faizinden sağlanmaya başlandı.

14 Aralık 2017: 2017 yılının son PPK toplantısında Genç Likidite Penceresi faizi 50 baz puan artırıldı ve 12.75 puana yükseltildi.