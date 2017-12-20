İki Ülke Arasında Yuan Kullanılacak!

Pakistan ve Çin, ikili ticarette önemli bir kararın eşiğine geldi. İki ülke arasında devam eden ticaretin Yuanla yapılması planlanıyor.

Pakistan ve Çin, İkili Ticarette Dolardan Vazgeçmeye Hazırlanıyor

Dawn gazetesinde yayımlanan habere göre Pakistan ve Çin, ticarette dolar kullanımını geride bırakmayı hedefliyor. Dolar yerine kullanılacak para birimiyse Yuan öngörülüyor. Yine habere göre iki ülke arasında geçen yıl ulaşılan ticaret hacmi 13 milyar 800 milyon dolara işaret ediyor.

Pakistan Yurtiçinde Rupi Kullanmaya Devam Edecek

Çin Uluslararası Radyosu tarafından geçilen haberse, iki ülke yetkililerinin konuyla ilgili görüşmelere devam ettiği yönünde oldu. Çin ve Pakistan arasındaki ticari ilişkilerden sorumlu olan bakanın içişlerine bağlı olduğu belirtilen haberde, söz konusu bakanın Ahsan İkbal olduğu ifade edildi. İkbal tarafından yapılan açıklamaya göreyse işbirliği planı üzerindeki görüşmeler devam ediyor. Planın artıları ve eksileri yetkililerce tartışılıyor. İkbal, Pakistan’daki rupi kullanımının devam edeceğine işaret ederken, ikili ticarette dolar kullanımından vazgeçileceğinin sinyallerini verdi.

İki Komşu Arasındaki İşbirliği Uzatıldı

İşbirliği planının uzun vadeli planlar dahilinde olduğu kaydedildi. Planın ulaşımdan bilgi ağı altyapısına, enerjiden ticarete ve tarıma kadar geniş bir yelpazede değerlendirildiği öğrenildi. İşbirliği planında turizm ve yoksullukla mücadele gibi alanlarının da var olduğu dikkatlerden kaçmadı. Uzun vadeli plan çerçevesinde iki komşu ülke arasındaki ticari ilişkiler ortaklık dahilinde 2030’a kadar uzatılmış oldu. Söz konusu ortaklıksa Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru Projesi kapsamında yer alıyor.

Pakistan, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru’nun üretilmesi için Çin’den 57 Milyar dolarlık yatırım sözü de almıştı. Söz konusu koridorla 3 farklı kıtaya yeni ticaret yolları açılacak. Ticaret rotasının inşasında hem deniz hem de kara yolları değerlendirilecek.