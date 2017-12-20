Süt Ürünlerinde Zam Şampiyonu Kaymak!
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Süt Ürünlerinde Zam Şampiyonu Kaymak!


Süt Ürünlerinde Zam Şampiyonu Kaymak!
Süt Ürünlerinde Zam Şampiyonu Kaymak! Çiğdem Yeniay - Tarih: 2017-12-20 Saat: 11:54:06
Anasayfa Eko Gündem Süt Ürünlerinde Zam Şampiyonu Kaymak!

BrandZone tarafından yılın Ağustos, Eylül ve Ekim aylarını kapsayan dönemdeki, süt ürünleri fiyat ve rekabet araştırması sonuçları açıklandı. Buna göre söz konusu dönemde kaymak fiyatı yüzde 16,3 oranındaki artışla süt ürünlerinin zam şampiyonu oldu.

BrandZone tarafından yılın Ağustos, Eylül ve Ekim aylarını kapsayan dönemdeki, süt ürünleri fiyat ve rekabet araştırması sonuçları açıklandı. Buna göre söz konusu dönemde kaymak fiyatı yüzde 16,3 oranındaki artışla süt ürünlerinin zam şampiyonu oldu.

Teze Kaşar Yüzde 14 Zamlandı

BrandZone araştırma sonuçları zamda taze kaşarın listenin ikincisi olduğunu gösterdi. Bu dönemde taze kaşar fiyatı yüzde 14 oranında arttı. İlk üçte yer alan diğer bir ürünse tam yağlı süt oldu. Ürünün fiyatı Ağustos – Ekim ayları dikkate alındığında yüzde 11’i bulan oranda artış kaydetti.

BrandZone araştırmada yurt genelinde faaliyet gösteren ulusal, yerel, toptan ve indirim marketlerinin yayımladığı insert ile gazete reklam fiyatlarını baz aldı.

7 Liradan 8,2 Liraya Yükseldi

Ağustos, Eylül ve Ekim dönemi boyunca süt ürünleri dahilinde yer alan 200 gramlık kaymak fiyatı yüzde 16,3 oranında arttı. Ağustos ayının başında ortalama 7 lira olan 200 gramlık kaymak, Ekim ayında 8 lira 20 kuruşa yükseldi. Aynı dönemde 700 gramlık taze kaşar fiyatı yüzde 14,7 oranında zamlandı. Taze kaşarın Ağustos ayı fiyatı 13 lira 60 kuruş olarak belirlenirken, Ekim ayındaki ortalama fiyatın 15 lira 60 kuruş olduğu belirlendi. Fiyatı en fazla artan ürünlerden tam yağlı süt söz konusu dönemde yüzde 11,1’lik fiyat artışına ev sahipliği yaptı. Tam yağlı 1 litrelik süt fiyatı Ağustosta 2 lira 50 kuruş olarak satışa sunulurken, Ekimdeki ortalama fiyat 2 lira 70 kuruştan kayda geçti.

1 Kilo Süzme Peynir Üç Ayda Yüzde 7,4 Zamlandı

BrandZone araştırmasında 1 kiloluk süzme peynir fiyatının yüzde 7,4 oranında arttığını, Ağustos ayındaki ortalama fiyatın 12 lira 30 kuruş olduğunu, Ekim sonundaki ortalama fiyatınsa 13 lira 20 kuruşa yükseldiğini belirledi. Bu ürünlerin yanında 1 litrelik günlük süt, 500 gramlık süzme peynir ve yoğurt gibi süt ürünlerinin fiyatları da farklı oranlarda yükseldi. 

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