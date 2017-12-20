Sigorta Şirketlerinin Üstlendiği Tazminat 21 Milyar Liraya Ulaştı
Advert Advert Advert


Sigorta Şirketlerinin Üstlendiği Tazminat 21 Milyar Liraya Ulaştı


Sigorta Şirketlerinin Üstlendiği Tazminat 21 Milyar Liraya Ulaştı
Sigorta Şirketlerinin Üstlendiği Tazminat 21 Milyar Liraya Ulaştı Çiğdem Yeniay - Tarih: 2017-12-20 Saat: 12:30:49
Anasayfa Eko Gündem Sigorta Şirketlerinin Üstlendiği Tazminat 21 Milyar Liraya Ulaştı

Sigorta sektörü yılın ilk 9 ayında 21 milyar liralık tazminatı üstlendi. Bu tutar bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22 fazla oldu.

Sigortacılık sektörü yılın ilk 9 ayında 21 milyar liralık tazminatı üstlendi. Bu tutar bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22 fazla oldu.

Hayat Sigortasında Prim Üretimi Yüzde 50’ye Yakın Arttı

Türkiye Sigorta Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre hayat dışı branşlardaki primler yılın ilk 9 ayında, 2016’nın aynı dönemine göre yüzde 10,4 oranında arttı. Aynı dönemler dikkate alındığında hayat sigortası yüzde 49,2’lik artışa ev sahipliği yaptı.

Toplam Prim 33,4 Milyar Liraya Yükseldi

Birlik, hayat dışı sigorta prim tutarının 28 milyar 400 milyon liraya ulaştığını ifade etti. Hayat sigortalarındaki prim üretiminin 5 milyar lira olduğunu kaydetti. Toplamdaki primse 33 milyar 400 milyon liraya kadar yükseldi.

Şirketler Aktiflerini Arttırdı

Sigorta, reasürans ve emeklilik alanında faaliyet gösteren sigorta şirketleri 2017’nin ilk 9 aylık diliminde aktiflerini, 2016’nın aynı dönemine kıyasla yüzde 24 oranında arttırdı. Aktiflerin toplamı 143 milyar 800 milyon liraya ulaştı. Söz konusu şirketlerinde öz sermayeleri ise 20 milyar lira olarak kayda geçti.

Dönem Kârı 2,7 Milyar Liraya Yükseldi

Türkiye Sigorta Birliği açıklamasında, sektörde faaliyet gösteren şirketlerin net dönem kârını 2 milyar 700 milyon lira olarak duyurdu. Şirketlerin bilanço kârından hayat dışı şirketler, 1 milyar 200 milyon liralık pay aldı. Hayat ve emeklilik alanında faaliyet gösteren şirketlerin bilanço kârı ise 1 milyar 500 milyon lirayı buldu.

21 Milyar Liralık Tazminat

Sigortacılık sektörü yılın Ocak ile Eylül aylarını kapsayan dönemde toplamda 21 milyar liralık tazminat ödedi. Bu rakam bir önceki yılın aynı dönemine yüzde 22 oranında fark attı.

Fon 75,9 Milyarlık Büyüklüğe Ulaştı

Bunların yanında BES’e katılım 8 Aralık 2017 tarihi itibari ile 6 milyon 900 bin kişi olarak belirlendi. Fonda biriken paranın söz konusu tarih itibariyle (Devlet katkısı dahil) 75 milyar 900 milyon lira olduğu kaydedildi. 

sigortacılık sektörü türkiye sigorta birliği hayat dışı sigorta hayat sigortası
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek