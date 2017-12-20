Rus Enerji Devi 2018 Yatırım Hacmini Yüzde 13’den Fazla Artırdı
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Rus Enerji Devi 2018 Yatırım Hacmini Yüzde 13’den Fazla Artırdı


Rus Enerji Devi 2018 Yatırım Hacmini Yüzde 13’den Fazla Artırdı
Rus Enerji Devi 2018 Yatırım Hacmini Yüzde 13’den Fazla Artırdı Çiğdem Yeniay - Tarih: 2017-12-20 Saat: 12:59:48
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Enerji alanında faaliyet gösteren Rus devi Gazprom tarafından yapılan açıklamaya göre, gelecek yıla ilişkin yatırım programı şirket yönetimi tarafından onaylandı. Yatırım hacmiyse 21 milyar doları aştı.

Enerji alanında faaliyet gösteren Rus devi Gazprom tarafından yapılan açıklamaya göre, gelecek yıla ilişkin yatırım programı şirket yönetimi tarafından onaylandı. Yatırım hacmiyse 21 milyar doları aştı.

Gazprom, Yatırım Hacmini 21,7 Milyar Dolara Çıkardı

Gazprom yönetim kurulu, 2018 yılı yatırım planları ve yatırımlara ayrılacak tutarı belirlemek üzere toplandı. Kurul önümüzdeki yılın yatırım hacmini artırma kararı alırken, tutarın 21 milyar 700 milyon dolar olmasına karar verdi. Şirketin 2017 yılı yatırım hacmiyle, 2018 yılı yatırım hacmi karşılaştırıldığında artışın yüzde 13,3 olduğu görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2018 yılındaki dış borç temini bu yıla kıyasla yüzde 42’lik oranda arttırıldı. Dış borç temini artış sonrasında 7 milyar 100 milyon dolara yükselmiş oldu. Toplamdaki yatırım hacminin 2017’ye kıyasla yüzde 13,3 artırıldığını kaydeden enerji devi Gazprom, toplamın 21 milyar 700 milyon dolar olmasını öngördüğünü ifade etti. Şirket bunların yanında gelecek yılın sermaye yatırımlarını ve uzun vadeli finansal yatırımlarını da belirledi. Buna göre sermaye yatırımlarının 13 milyar 500 milyon dolara ulaşması bekleniyor. Uzun vadeli finansal yatırımlarındaki beklenti ise 7 milyar 400 milyon doları bulacak. Söz konusu mali planın yükümlülükleri riske etmeyeceğini duyuran Gazprom, “Yönetim Kurulu tarafından onaylanan plan, şirketimizin üstlendiği sorumlulukları karşılayacak seviyede” dedi.

Rus enerji devinin gelecek yılki planlarında Türk Akımı Doğalgaz Projesi de yer alıyor. Bunun yanında yatırım programı dahilinde “Sibirya’nın Gücü” ile “Kuzey Akımı 2” projeleri de bulunuyor. Şirketin ülkede çok sayıda tesis üreteceği ve altyapı çalışmaları da yapacağı bilinenler arasında kendine yer açıyor.

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