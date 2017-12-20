Lada 2018’de Yeniden Türkiye Pazarında!
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Lada 2018’de Yeniden Türkiye Pazarında!


Lada 2018’de Yeniden Türkiye Pazarında!
Lada 2018’de Yeniden Türkiye Pazarında! Çiğdem Yeniay - Tarih: 2017-12-20 Saat: 13:26:23
Anasayfa Otomotiv Lada 2018’de Yeniden Türkiye Pazarında!

Rusya’nın en büyük otomobil üreticileri arasında yer alan Avtovaz, Türkiye’ye yönelik son dakika bir karar aldı. Şirketin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Yeni Lada, önümüzdeki yılın ilk aylarında Türkiye pazarına giriş yapacak.

Rusya’nın en büyük otomobil üreticileri arasında yer alan Avtovaz, Türkiye’ye yönelik son dakika bir karar aldı. Şirketin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Yeni Lada, önümüzdeki yılın ilk aylarında Türkiye pazarına giriş yapacak.

Lada İçin Geri Sayım Vakti!

Avtovaz tarafından üretilen Lada, Türkiye pazarı için geri sayıma başladı. Rus otomobil üreticisi tarafından yapılan açıklamada Lada satışlarının 2018 yılının Ocak ayında başlayacağı ifade edildi. Pazara iki farklı modelle gireceğini kaydeden Avtovaz, hazırlıkların aralıksız devam ettiğini belirtti.

Niva Ve Niva Urban 2018’de Türkiye’de

Yapılan açıklamada Lada markasının Türkiye piyasasına ilk etapta Niva ve Niva Urban modellerini süreceği aktarıldı. Niva ve Niva Urban modellerinin Türkiye pazarındaki satış seçeneklerinin 3 kapılı ve 5 kapılı olacağının altı çizildi. Şirket bu modellerin Türkiye fiyatlarını şimdilik açıklamazken, fiyatların önümüzdeki günlerde ilan edilmesi beklentiler arasında yer aldı.

Hayaller O Dönemde Gerçeğe Dönüşememişti

Lada markasının Türkiye pazarına gireceğine ilişkin haberler bundan birkaç yıl önce gündeme düşmüştü. Girişin ilk etapta 3 farklı modelle yapılacağı ifade edilmişti. Söz konusu modellerinse Granta, Kalina ve Niva olacağı kaydedilmişti. İkinci etapta ise Lada’nın Vesta ve XRay modellerini satışa sunacağı aktarılmıştı. Şirket 2016 yılında Türkiye’de en az 40 satış noktası ve 50 servis noktasıyla hizmet vermeyi hedeflerken, tüm bu planlan sadece hayal olarak kalmıştı.

Lada Tutkunlarının Meraklı Bekleyişi Başladı

Bugün yapılan açıklama ise, şirketin Türkiye pazarına giriş konusunda kararlı olduğunu kanıtladı. Yapılan açıklama Lada markası tutkunlarını heyecanlandırdı. Lada bir zamanlar Türkiye pazarında en çok tercih edilen markalar arasında yer almaktaydı. 

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