Bankalara Borçlu Vatandaşlar Aman Dikkat!

2017 senesinin sonuna yaklaşırken bir çok banka harekete geçti. Tahsilatını gerçekleştiremediği alacaklarını varlık yönetim şirketlerine ucuz meblağlara satan bankaların son üç aylık zaman dilimi içerisinde satışını gerçekleştirdiği tutar 2 milyar lira seviyesine yaklaştı. Bahsi geçen alacakların satışlarını gerçekleştiren toplam 6 bankanın kasasına giren paranın ise 125 milyon TL olduğu ifade edildi.

Bankaların alacak satışı yönetimine son zamanlarda ağırlık vermeye başladığı vurgulanırken, alacak satışlarının ise çoğunlukla bankaların ortalama olarak 2 ila 3 senelik hukuki takipten sonra tahsilatını yapamadığı dosyalardan doluşan tahsili gecikmiş alacak portföylerini kapsadığı biliniyor.

Tahsili Gecikmiş Alacaklar

Vadesi gelen borcun 90 günlük zaman dilimi içerisinde ödenmediği takdirde tahsili gecikmiş alacak statüsüne girdiği ifade edilirken, söz konusu durumda yasal takip süresi de başlatılıyor. Bankalar alacakları tutarları gecikme tarihleri, yasal süreç, müşteri profili gibi durumları göz önüne alarak paketler şeklinde belirli dönemler içerisinde ihaleyle satışını yapıyor. Bahsi geçen bu satışın yapılması sonucunda bankalarda bir çok süreçten kurtuluyor. Bankaların alacakları miktarlar ile satışlardan elde edilen rakamların arasında bulunan fark ise bankaların hanesine zarar olarak yazılıyor.

Ayrıca bankaların alacak satışlarındaki muhattabının ise BDDK'dan izinli varlık yönetim şirketleri olduğu biliniyor. Türkiye genelinde ise yaklaşık 15 adet varlık yönetim şirketi bulunduğu ifade edilirken, söz konusu şirketler bankalar tarafından satışa çıkarılan borçlara yönelik fiyat teklifleri sunacak alacakların tamamen kendi portföylerine geçmesini sağlıyor.

Ciddi Oranda İndirim Yapıyorlar!

Bankadan tahsil edilemeyen alacakları ucuz meblağlara elde eden varlık yönetim şirketlerinin bu sayede pazarlık konusunda da eli güçlenmiş oluyor. Borçlu kişilerin ödeme durumlarına dair sunulan seçeneklerle, borcu bulunan kişilerin borçlarının tamamını ödeyeceğini belirttiği durumlarda borçlarda ciddi oranda indirim gerçekleştiriliyor.

Öte yandan son üç aylık zaman dilimi içerisinde alacaklarını satan bankalar ise Şekerbank, QNB Finansbank, Denizbank, Garanti Bankası ve Albaraka Türk olarak biliniyor.