Kralların Besininin Kilosu Bin Euro! Türkiye'de Yetiştirilecek
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Kralların Besininin Kilosu Bin Euro! Türkiye'de Yetiştirilecek


Kralların Besininin Kilosu Bin Euro! Türkiye'de Yetiştirilecek
Kralların Besininin Kilosu Bin Euro! Türkiye'de Yetiştirilecek Tuğçe Gürel - Tarih: 2017-12-20 Saat: 13:52:10
Anasayfa Eko Gündem Kralların Besininin Kilosu Bin Euro! Türkiye'de Yetiştirilecek

Kralların besini veya kara elmas adıyla anılan Trüf mantarı Kahramanmaraş'ta yetiştirilecek.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde 27 alanda planlanan Trüf Mantarı Ormanı Projesi, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'nün çalışmasıyla Andırın Çatak bölgesinde uygulamaya sokuldu. Toplam 40 dekar alana kurulan proje çerçevesinde Trüf mantarı aşılanan bin 200 meşe fidanı toprağa gömüldü.

Andırın Orman İşletme Şefi olarak görev yapan İdris Tetik konu hakkında değerlendirmelerde bulunarak, bahsi geçen ormanın ilçenin ekonomisine büyük çapta katkısı olacağını dile getirerek, Denizli üstünden aşılanan bin 200 meşe fidanı getirildiğini ve yaklaşık olarak 40 dekarlık alan çerçevesinde çalışmaların devam ettiğini belirtti. 

Kilosu 1000 Euro

Kralların besini adıyla da bilinen trüf mantarının Andırın'da yetiştirilmesiyle hem ülke ekonomisine hem ilçe ekonomisine katkıda bulunulacağının altını çizen Tetik, trüf mantarının büyük bir öneme sahip olduğunu ifade etti. Dünya çapında piyasalarda bahsi geçen mantarın kilosunun 1000 euro değerinde olduğunu vurgulayan Tetik, yapılan uygulama sahasından dört sene sonra verim elde edebileceklerini belirtti. 

Tahminler doğrultusunda senelik bazda 600 kiloluk verim elde edeceklerini vurgulayan Tetik, bu şekilde senede 600 bin euro gelir sağlayacaklarını işaret etti. 

Trüf Mantarı Nedir?

Kara elmas ya da kralların besini olarak adlandırılan Trüf mantarının, en değerli tüketim ürünü olduğu bilinirken, açık artırma yoluylada satılışı yapılıyor. Trüf mantarı üretiminde en başta Fransa yer alırken, Türkiye'ye giren Trüf mantarı hakkında da toplam olarak 3 bin 480 kişinin eğitim alması planlanıyor.

Meşelik alanlarda ağaç köklerinde yetişen trüf mantarının, kokusundan dolayı eşsiz bir aromaya sahip olduğu biliniyor. Ayrıca günümüzde dünya genelinde en ünlü mantarlardan biri olarak bilinen trüf mantarı, havyardan sonraki en pahalı ürün olarak nitelendiriliyor. 

Türkiye Kahramanmaraş Trüf Mantarı Orman ve Su İşleri Bakanlığı Andırın
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