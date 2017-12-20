TESK: Yönetim Boşluğu Acilen Kapatılmalı!

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı olarak görev yapan Bendevi Palandöken, önemli açıklamalarda bulundu. Palandöken açıklamasında yılbaşını fırsat olarak nitelendiren kaçakçıların söz konusu dönemde piyasalara kaçak tekel ürünleri sokmaya çalıştığını belirtti.

TAPDK'nın her sene bahsi geçen konuda bir takım tedbirler aldığını fakat şu an Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu yönetiminin atanmamış olmasından dolayı piyasalarda denetim boşluğu meydana geldiğini ifade eden Palandöken, bu boşluğun en kısa süre içerisinde doldurulması gerektiğini ve yılbaşından önce sahte ürün satışlarının önüne engel koyulması gerektiğini dile getirdi.

160 Bin Esnaf

Yılbaşına az bir zaman kala kaçak tekel ürünlerin piyasalara sokulmaya çalışıldığına yönelik çeşitli duyumların geldiğinden bahseden Palandöken, kaçakçıların her sene yapmış oldukları gibi bu senede fısattan istifade etmeye çalıştıklarını belirtti. TAPDK'da bulunan yönetim boşluğunun acil bir şekilde doldurulmasının gerekli olduğunu ifade eden Palandöken, tekel ürün satışları kapsamında faaliyetlerini sürdüren yaklaşık olarak 160 bin esnafın bulunduğunu kaydetti.

Palandöken, yılbaşı öncesinde kaçakçılıkla mücadele adına Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından gerçekleştirilen denetimlerin artırılması gerektiğini söyleyerek, bu sayede vatandaşların yeni yıla huzurlu ve mutlu bir şekilde girebilmesi için kaçakçılıkla mücadele konusunun hız kesmeden sürmesi gerektiğini belirtti.

Hem Sağlığa Zararlı Hem Vergi Kaybı Yaratıyor

Büyük çaplı şirketlerin rekabeti sebebiyle sıkıntı yaşayan ve oldukça zor koşullar altında geçimini sürdüren esnafların rahat bir nefes alamaları gerektiğini dile getiren Palandöken, kaçak tekel ürünlerinin hem insan sağlığına zararlarının bulunduğunu hem de ülkede vergi kaybına sebep olduğunu ifade etti. Esnaflarında kaçak ürünlerden dolayı gelir kaybı yaşadıklarının altını çizen Palandöken, kirasını ödeyen ve vergi veren esnafların ekmeğinin kaçakçılar sebebiyle küçüldüğünü işaret etti.

Belirlenen saatlerden sonra tekel ürünlerinin satışını gerçekleştiren ve 40 bin lira değeri bile bulunmayan dükkanlara 40 bin lira ceza kesildiğine değinen Palandöken, söz konusu cezaların makul seviyelere indirilmesi gerektiğine değindi. Öte yandan Palandöken yılbaşı tarzındaki özel günlerde yasağın başlama saatinin ileri seviyelere alınmasının esnafı rahatlatabileceğini sözlerine ekledi.