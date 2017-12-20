Uber Taksi Şirketi Olarak Değerlendirilecek!

Avrupa Adalet Divanı, Uber'e yönelik kararını açıkladı. Uber'in sürücüler ve yolcuları buluşturam mobil uygulama savunmasını kabul etmeyen ECJ, Uber'in ulaşım faaliyetlerini sürdürdüğünü ve taksicilerle aynı kanunlara tabi tutulacağını karar kıldı.

Avrupa Birliği'nin en yüksek mahkemesi konumunda bulunan Avrupa Adalet Divanı, Uber'e yönelik açılan davada kararını verdi. Mahkeme aldığı karar sonucunda, Uber'in bir ulaşım şirketi olduğu belirtildi.

ECJ: Hizmet Şartları Üye Ülkelerce Düzenlenebilir

Alınan karar doğrultusunda, bahsi geçen uygulamanın profesyonel olmayan sürücüler ve kişiler arasında sağlamış olduğu bağlantının ulaşım alanı hizmetleri içerisinde bulunduğu belirtilirken, bahsi geçen sebepten dolayı hizmetin sağlanabilmesine yönelik şartların üye ülkelerce düzenlenebileceği ifade edildi.

Emsal olacak karar çerçevesinde, uygulamanın Avrupa Birliği'ne üye olan 28 ülke genelinde faaliyetlerine devam edebilmesi için yetkisi bulunan yerel makamlardan taksi şirketleri gibi izin alması gerektiği ve ülkelerin gerçekleştirdiği düzenlemelere uyması gerektiği bildirildi.

Uber'in Teknoloji şirketi mi, ulaşım şirketi mi olduğu tartışmaları sürerken, söz konusu uygulamaya bahsi geçen davayı 2014 senesinde Elite Taxi açmıştı. İspanya'ya bağlı Barcelona'da hizmet veren Elite Taxi, Uber'in ulaşım şirketi olarak kabul görülmesini talep ederek, bundan dolayı ülke genelinde bulunan hukuki düzenlemelerle uygun bir şekilde gerekli olan izinleri ve lisansları alması gerektiğini belirtmişti.

Uber'den Konu Hakkında Açıklama

Mahkeme sonucunda Uber ise, sadece sürücülerle yolcuları buluşturan bir uygulama konumunda olduğunu belirtmiş, mahkeme öncesinde ise açıklamalarda bulunmuştu. Uber yetkilileri tarafından gerçekleştirilen açıklamada mahkemenin alacağı karar doğrultusunda hükmün herhangi bir durumu değiştirmeyeceğini, bahsi geçen ülkelerde bulunan ulaştırma yasaları kapsamında faaliyetlerini sürdürdüklerini savunmuştu.