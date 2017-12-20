Bitcoin Fiyatında Sular Durulmuyor!
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Bitcoin Fiyatında Sular Durulmuyor!


Bitcoin Fiyatında Sular Durulmuyor!
Bitcoin Fiyatında Sular Durulmuyor! Tuğçe Gürel - Tarih: 2017-12-20 Saat: 15:11:06
Anasayfa Eko Gündem Bitcoin Fiyatında Sular Durulmuyor!

Kripto paralardan olan Bitcoin fiyatı hareketliliğini sürdürüyor. Sanal para birimi Bitcoin 2 günde yüzde 18 değer kaybı yaşadı.

Gündemden bir türlü düşmeyen ve sürekli fiyatlarında dalgalanmalar yaşayan sanal para birimi Bitcoin'in fiyatı geçtiğimiz cuma günü rekor seviyeye ulaşarak 19 bin 666 dolara kadar yükseliş göstermişti. 2017 senesinin başından bu yana değerini oldukça fazla artırmış olan Bitcoin, ilk olarak CBOE Global, daha sonra ise CME Group tarafından vadeli işlemler arasına sokulmuştu. Endüstriyel kuruluşların sanal para birimi Bitcoin ticaretini kolaylaştıran bu adımdan sonra fon yönetimlerinin açığa pozisyon alması imkanı da oluşmuştu.

Singapur Merkez Bankası yaklaşık olarak 20 bin doları gören Bitcoin fiyatındaki yükselişlerin spekülasyonlardan kaynaklandığını belirtip, ani düşüşlerin yaşanabileceğini vurgulamasından sonra sanal para birimi Bitcoin hakkında son bir gelişme kaydedildi. 

Bitcoin'de Önlenemeyen Düşüş

Gelen haberler doğrultusunda kripto para birimi Bitcoin'in işlem hacminin yüzde 30 ila yüzde 50 seviyesinde aslan payına sahip olduğunu belirten Japonya'da Cis olarak tanınan ticaret uzmanının uyarısı doğrultusunda, sanal para  birimi Bitcoin'in fiyatlarında önlenemeyen bir düşüş meydana geldi.

Yen bazında 21 milyar, dolar bazında 186 milyon varlığa sahip olduğu belirtilen simsar, son 24 saat içerisinde oldukça ciddi miktarlarda bitcoin satışı gerçekleştirdiğini açıklamasıyla, kripto para piyasası dalgalanmaya başladı.  Tokyolu analistlerin yaptığı değerlendirmede ise diğer Japon yatırımcıların benzer pozisyon almasıyla sanal para birimi Bitcoin'de fiyatlar düşüşe geçerek 16 bin 500 dolar seviyesinin altını gördü. 

Bitcoin Fiyatındaki En Ciddi Değer Kaybı

Geçtiğimiz Pazar günü 20 bin doların üstünü gören Bitcoin fiyatında, sert bir düşüş meydana gelmesiyle toplam olarak iki günlük süreç içerisinde yüzde 18 değer kaybı yaşandığı belirtilirken, Eylül ayı içerisinde yüzde 40 kayıp yaşamış olan ve bu şekilde 4 bin 979 dolar seviyesinden 2 bin 972 dolar seviyesine gerileyen, Kasım ayı döneminde ise yüzde 30 kayıp yaşayan ve 7 bin 888 dolar seviyesinden 5 bin 555 dolar seviyesine düşen Bitcoin fiyatındaki dalgalanmanın son zamanlarda yaşanan en ciddi değer kayıplarından biri olduğu ifade edildi.

Öte yandan Japon Maliye Bakanı Taro Aso ise Bitcoin hakkında uyarılarda bulunarak, kripto para piyasasında yaşanan dalgalanmalar sebebiyle Bitcoin'in güvenli olmadığını belirtti. 

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