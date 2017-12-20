2018'de Gram Altın Fiyatı 181 TL Seviyesine Ulaşabilir

2017 senesine 130 TL seviyesinden başlayan gram altın fiyatı, jeopolitik riskler, dolar kuru, ons altın fiyatı gibi etkenlerden aldığı destek sayesinde rekor seviyelere ulaşarak 165.5 TL'yi gördü. Senenin başından bu zaman dilimine kadar yatırımcısına yüzde 19 oranında gelir elde ettiren gram altın fiyatında yükselişin 2018 senesinde de sürmesi beklentiler arasında.

Analist İslam Memiş konu hakkında değerlendirmelerde bulunarak önümüzdeki sene içerisinde gram altının en çok gelir sağlayan yatırım araçları arasında bulunacağını belirterek, altın fiyatının 2018 senesinde 181 TL seviyesni görme ihtimali bulunduğunu belirttii.

Savaş Riski Sürüyor

Amerika Birleşik Devletleri ve Kuzey Kore'nin arasında gelişen savaş riskinin halen sürdüğünü dile getiren Memiş, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın kendisine yönelik siyasi desteğin azalmasıyla, Kuzey Kore'ye karşı yeni tehdit açıklamalarında bulunabileceğini veya askeri müdahale yapabileceğini aktardı. Memiş savaş risklerini artıran nedenlerden biri olarak ise Trump'ın başkanlığının tehlikeye girmesini gösterdi.

ABD'nin Kudüs'ü tanımasının jeopolitik riskleri yükselttiğini belirten Memiş, böylelikle Orta Doğu'da tansiyonun tekrar arttığını ifade etti. 2018 senesinin ikinci çeyreği baz alındığında Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Avrupa'da enflasyon oranlarında yükselme beklentilerinin olduğuna değinerek, merkez bankalarının parasal genişlemeyi sonlandırması halinde 10 yıllık tahvil faizlerinin artışına sebebiyet verebileceğini savundu.

2018 Altında Dip Seviye 148 TL

Öte yandan gelişmekte olan ülkelerde ve gelişmiş ülkelerin borsalarında sert satışların meydana gelmesi, Bitcoin tarzındaki kripto paraların çöküşü, savaşlar ve siyasi riskler şeklindeki sebeplerden dolayı 2018 senesinin piyasalar bakımından zorlu bir yıl olacağını belirten Memiş, ons altının verdiği destekle altının gram fiyatının yükseliş trendine girebileceğini dile getirdi. Önümüzdeki sene içerisinde altının dip fiyatının 148 TL seviyesinde olacağını aktaran Memiş, zirve fiyatının ise 181 TL seviyesinden takip edileceğini sözlerine ekledi.