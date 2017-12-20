Teknolojiye Yeni Yıl İndirimi!

Yaklaşan yılbaşı indirimleri de beraberinde getirdi. Yeni yıla girmeye sayılı günler kala e-ticaret siteleri ve teknoloji marketleri kampanya yarışına girdi. Küçük ev aletlerinden bilekliklere, TV’den telefona kadar bütün teknolojik aletlerde %80’e varan indirim başladı.

Galaxy Note serisinden iPhone’a kadar birçok telefon markasında, oyun ünitelerinde ve konsollarında, hatta saat ve bilekliklere kadar bütün teknolojik ürünlerde indirim oranları kıyasıya yarışıyor. Ayrıca firmalar verdikleri hediye çeklerinin yanı sıra uzun taksit seçenekleriyle de gündemde kalmaya çalışıyor.

İşte Yılbaşı İndirimleri!

En bilindik teknoloji mağazalarından biri olan Teknosa, 25 Aralık tarihine kadar 300 TL ve üzeri alışveriş yapan herkese kablosuz kulaklık hediye ediyor. Ayrıca 300 TL’lik alışveriş yapanlara da çelik su ısıtıcıya 19.9 TL’ye, 700 TL ve üzeri bir alışveriş gerçekleştirenlere Philips erkek bakım setine 49.9 TL’ye, 2500 TL ve üzerinde alışveriş yapanlara ise Samsung uydu alıcılı LED TV ve Preo P3 akıllı telefona 399 TL’ye sahip olabiliyor. Tüm bunların yanında 22-31 Aralık tarihleri arasında da küçük ev aletleri ve kişisel bakım aletlerinde %25’e varan indirim sunuluyor.

Hepsiburada.com da bu yarışın içindeki sitelerde. Site 20 Aralık’tan 21 Aralık gecesine kadar yani saat 23:59 zamanına kadar %80 oranında indirim sunuyor. Bunu da #enuzungece kampanyası olarak tanıtıyor.

Mediamarkt ise 31 Aralık tarihine kadar tek seferde gerçekleştirilecek 1000 TL ve üzeri alışverişlerde 100 TL Maxipuan kazandırıyor. Şirket ayrıca başka indirimlerde sağlıyor.

Vatan Bilgisayar ise kampanyayı cep telefonlarından yana kullandı. Şirket Fibabank kredisi ile cep telefonlarından peşin fiyatına 10 taksit imkanı sunuyor.