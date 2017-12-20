ABD Halk Bankasını Kumpasla Suçlarken, Bankanın Senetlerini Borsadan Londra Merkezli Şirket Aldı!
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ABD Halk Bankasını Kumpasla Suçlarken, Bankanın Senetlerini Borsadan Londra Merkezli Şirket Aldı!


ABD Halk Bankasını Kumpasla Suçlarken, Bankanın Senetlerini Borsadan Londra Merkezli Şirket Aldı!
ABD Halk Bankasını Kumpasla Suçlarken, Bankanın Senetlerini Borsadan Londra Merkezli Şirket Aldı! Seda Polat - Tarih: 2017-12-20 Saat: 16:42:23
Anasayfa Borsa&Finans ABD Halk Bankasını Kumpasla Suçlarken, Bankanın Senetlerini Borsadan Londra Merkezli Şirket Aldı!

ABD’de devam eden kumpas davası hakkında çapıcı açıklamalarda bulunan yazar, Halkbank hisselerinin borsadaki sahiplerine dikkat çekti.

Dilek Güngör yazısında bugün bu konuya değinmiş. ABD’de devam eden kumpas davası hakkında çapıcı açıklamalarda bulunan yazar, Halkbank hisselerinin borsadaki sahiplerine dikkat çekti.

4 Aralık tarihinde başlayan Zera Zarrab davasının ardından, olayın üstünden bir hafta geçmeden Halkbank hisselerinin Mondrian Investment Partners tarafından alındığını söyleyen Güngör, şirketin Halkbank hisselerini alarak yatırım yaptığına dikkat çekti. Ülkecek milli bankamıza sahip çıkmadığımızı söyleyen yazar, vatandaşlar olarak da Halkbank ceza alırsa ne yaparız gibi bir düşüncenin hakim olduğunu söyledi. Türk vatandaşların bu duyarsızlığına rağmen Londralı şirketin Türk bankasına yatırım yapmasına da dikkat çekti.

Sokaktaki Vatandaşın Konudan Haberi Yok Ancak Avrupalı Öyle Değil!

Sokaktaki vatandaşın konu ile ilgilenmediğini söyleyen yazar, Avrupalıların bu davayı oldukça dikkatli izlediğinden, olayın yaşanmasının ardından da koşa koşa Borsa İstanbul’a gelerek hisse aldığını söyledi. Amerika’da 4 Aralık tarihinde başlayan davadan sonra, üstünden bir hafta geçmeden merkezi Londra’da bulunan fon, Halkbank hisselerinin %5,04’ünü satın alıyor. Yani bunun anlamı da Halkbank’ın halka açık olan kısmının %10 gibi bir tutarı artık Mondrian’ın!

Yani bir diğer yolla hesaplandığında, Londra merkezli bu fon, ABD’de davanın görüldüğü sırada Halkbank hisselerine tam 175 milyon dolar yatırım yaptı.

Bu fon Avrupa, Kuzey Amerika, Avusturalya ve Uzakdoğu gibi bölgelerde de yatırımlarda bulunuyor. Ağırlıklı olarak ise girdikleri ülkelerde bireysel emeklilik ya da kamu hisseleri fonlarını alıyorlar.

Bu konuya değinen yazar, bu konunun üzerinde düşünülmesi için de dikkat uyandırmaya çalışıyor. 

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