Kudüs Meselesinde Yalnız Kalan ABD’den Vize Şantajı!

Birleşmiş Milletlerde alınan karar sonucunda yalnız kalan ve Kudüs konusunda bir hayli köşeye sıkışan ABD, vizede şantaja sarıldı. ABD’nin Büyükelçiliği, Türk Vatandaşların 2019 yılının Ocak ayından itibaren randevu alabileceğini duyurdu.

Türkiye’den gelen Kudüs hamlesi karşısında BM’den de destek alamayan ABD, bu yaşanan olaylara karşı vize üzerinden şantaj yaptı. FETÖ mensubu olan ve aranan Mehmet Topuz’u tutuklanmasının ardından vize işlemlerini ABD durdurmuştu. Büyükelçilik şimdi de vize için randevu tarihlerinin dolduğunu söyleyerek, Türkiye üzerinden ABD vizesi almak isteyen vatandaşlara Ocak 2019 tarihini gösterdi. Başvuruların 2018 yılında randevu alamayacaklarını söyleyen Büyükelçilik, diğer ülkeler üzerinden vize alınabileceğini belirtti.

Gerginlik Arttı, ABD Yalnız Kaldı!

Metin Topuz olayı bilindiği üzere ABD Büyükelçiliği’nde görev yapmaktaydı. FETÖ ile işbirliği içinde olduğu gerekçesiyle alınan Metin Topuz, sonrasında da tutuklanmıştı. ABD ile olan gerginlik bir süredir tırmanıyordu. Önceleri terör örgütü PYD’ye silah desteğinde bulunan ABD, FETÖ elebaşı olan Fettullah Gülen’i de Türkiye’ye iade etmemişti. Bunların üzerine bir de Zarrab davası eklenmişti. Tüm bu olumsuzluklar Ankara ile Washington’un arasını bir hayli açmıştı. Son olarak ABD Başkanı Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak kabul etmesi iki ülke arasında yeni bir krizin oluşmasına neden olmuştu.

ABD’nin bu kararına tepki veren Türkiye, İslam İşbirliği Teşkilatı’nı İstanbul’da toplayarak bu kararın kabul edilebilir olmadığını söyledi. ABD’nin kararının aykırı olduğunu söyleyen Türkiye, bu kararın BM’nin kararına aykırı olduğuna da dikkat çekti. BM’lerden de ret kararını alan ABD oldukça yalnızlaştı.

ABD bu hamleye karşı vizelerde şantaj uygulamasına gitti.