Türkiye’nin Akdeniz’de Petrol ve Gaz Arama Çalışması Yapacak Olması Yunanistan’da Panik Yarattı!
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Türkiye’nin Akdeniz’de Petrol ve Gaz Arama Çalışması Yapacak Olması Yunanistan’da Panik Yarattı!


Türkiye’nin Akdeniz’de Petrol ve Gaz Arama Çalışması Yapacak Olması Yunanistan’da Panik Yarattı!
Türkiye’nin Akdeniz’de Petrol ve Gaz Arama Çalışması Yapacak Olması Yunanistan’da Panik Yarattı! Seda Polat - Tarih: 2017-12-20 Saat: 17:23:42
Anasayfa Eko Gündem Türkiye’nin Akdeniz’de Petrol ve Gaz Arama Çalışması Yapacak Olması Yunanistan’da Panik Yarattı!

Son günlerde fazlasıyla gündemde olan konu Yunanistan’ı rahatsız etti.

Son günlerde fazlasıyla gündemde olan konu Yunanistan’ı rahatsız etti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olan Berat Albayrak’ın konu hakkındaki kesin tavrı dikkat çekti. Akdeniz’de gaz ve petrol aranacağını söyleyen Albayrak’ın tutumu Yunanistan’ı endişelendirdi.

Yunanistan’ın yerel gazetelerinden olan Kathimerini’de çıkan yazıda, bizim Türk sondaj gemilerimizle Doğu Akdeniz’de yaptığımız sondaj çalışmaları ele alındı. Rumların yaptığı çalışmalarda Türkiye’nin karşı çıktığını ve itiraz ettiğini belirten yazıda, Türklerin bu sefer yüzer sondaj gemisiyle Doğu Akdeniz’de arama yapacakları yer alıyor. Geminin nerede kullanılacağının henüz belli olmadığından bahsedilen yazıda, zaman olarak da 2018’in başları gösteriliyor.

Söz konusu gazetedeki yazının sonlarında da Bakan Berat Albayrak’ın açıklamalarına yer verilmiş.

Albayrak Açıklamıştı!

Önceleri Kıbrıs açıklarında Barbaros Hayrettin Paşa ile sismik arama faaliyetlerinin yürütüldüğünden bahseden Yunan yazar, Türkiye’nin bu aramalar sonucunda ele geçirdiği bulgular dahilinde hareket ettiğine de dikkat çekti.

Geçtiğimiz günlerde konu ile ilgili açıklama Bakan Berat Albayrak’tan gelmişti. Albayrak, sondaj çalışmaları için sipariş edilen gemilerin kısa süre sonra ellerine ulaşacaklarını söyleyerek, bundan sonra Akdeniz’de gaz ve petrol aranacağını açıklamıştı.

Bu ilerlemeden rahatsızlık duyanların olduğunu söyleyen Albayrak, kimsenin kusura bakmamasını ve Akdeniz’de Türk bayrağıyla yelken açıp dolaşılacağını belirtmişti.

Öncesinde sismik aramalar gerçekleşmişti ancak şimdi sondaj gemisi ile daha detaylı bir arama gerçekleşecek ve belirtildiği üzere Türkiye artık Akdeniz’de Türk bayrağıyla yelken açıp sondaj çalışmalarını yürütebilecek. Geminin önümüzdeki günlerde Türkiye’ye ulaşması hedefleniyor.  

 

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