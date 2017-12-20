Taşeron İçin Jet Kadro KHK’sı!

Belediyelerde ve kamu kurumlarında çalışan tam 850 bin taşeron işçi için kadroya alınma kararı alınmıştı. Bu kararın alınmasının ardından konu hep gündemde kaldı. Şimdi de bu karar ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Düzenleme KHK ile çıkacak. Yani diğer bir deyişle, zaman kaybı olmadan bu ay içerisinde kadro düzenlenmesi yapılmış olacak.

Devlette çalışan taşeron işçilerine kadro müjdesi 5 Aralık tarihinde verilmişti. Düzenlenmenin ise bu yıl içinde, yani yıl başından önce yapılacağı ifade edilmişti. Ancak bütçe görüşmelerinin ardından Meclis’e gelecek olan yasa tasarısının yıl sonuna kadar yetişemeyebileceği ihtimali ortaya çıktı. Bunun ardından sürpriz bir gelişme yaşandı ve taşeron işçilere kadronun Kanun Hükmünde Kararname ile alınmasına karar verildi.

HKH ile Hızlı Olacak!

HKH ile düzenlemelerin gerçekleşecek olması sürecin daha hızlı ilerlemesini sağlayacak. Diğer bir ifade ile bu düzenleme Meclis’te tartışma konusu olmayacak ve Cumhurbaşkanı’nın onay sürecini beklemeyecek. Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından bu konudaki işlem sona erecek.

KİT’lerde çalışan taşeron işçilerin bu kadroya alınma olayında dahil edilip edilmeyeceği günlerdir gündemde olan konuydu. KİT’lerde görev alan yaklaşık 50 bin taşeron işçisinin de bu düzenlemeye dahil edildiği yönünde fikir birliğine varıldığını haberi geldi. Taşeron işçilerin kadroya alınmasında eğitim seviyesi ve yaş sınırı şartı aranmayacak ve başvuru çalışılan kurumlara yapılacak.

Kurumlara alınacak olan taşeron işçiler öncelikle yazılı ve sözlü sınavlara tabi tutulacak. Bu sınavdan geçen işçiler ise güvenlik soruşturmasının ardından kadroya geçecek.