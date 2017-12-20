ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi!

ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.

ABank Yeni Yıl Kredisi Faiz Oranları

ABank, yeni yıla özel anında ihtiyaç kredisi sunuyor. Yeni yıl kredisi faiz oranları yüzde 1,29'dan başlıyor. Faiz oranları hem alınan kredinin tutarına hem de kredi vadesine göre farklılık gösteriyor. 5.000 Türk Lirasına kadar olan finansmanlarda 36 ay vadeye kadar ödeme planı düzenleniyor. 5 bin TL üzeri finansmanlarda ise azami vade süresi 48 ay oluyor. 5 bin TL'ye kadar finansman temin edecek bireylerin 36 aya kadar tüm ödeme planlarında yüzde 1,29 oranında faiz uygulanıyor.

5 bin TL ile 10 bin TL arasındaki finansmanlarda ise 12 aya kadar olan ödeme planında yüzde 1,47 oranında, 12 ile 24 ay arasındaki ödeme planlarında yüzde 1,42 oranında, 24 ile 48 ay arasındaki ödeme planlarında ise yüzde 1,43 oranında faiz uygulanıyor.

10 bin TL'den 20 bin TL'ye kadar olan finansmanlarda ise 12 aya kadar olan vadelendirmelerde hem yüzde 1,47 hem de yüzde 1,42 oranında faiz uygulanıyor. 12 aydan 24 aya kadar olan vadelendirmelerde ise yüzde 1,45 oranında, 24 aydan 48 aya kadar olan vadelendirmelerde ise yüzde 1,43 oranında faiz uygulanıyor.

ABank Yeni Yıl Kredi Başvurusu

Kredi başvurusu 2 farklı yöntem ile yapılıyor. Bunlar bankanın internet sitesi ile banka şubeleridir. Bireyler isterlerse banka şubelerine kadar gitmeden, saatlerce sıra beklemeden bulundukları yerden başvurularını yapıp kredinin onaylanıp onaylanmayacağını öğrenebilmektedirler. İsteyenler ise gerekli belgeleri de yanlarına alarak banka şubelerini ziyaret edebilirler. Kredi kapsamında istenilen belgeler ise bireylerin gelir belgeleri ile birlikte nüfus cüzdanı ve ikametgah belgesidir.