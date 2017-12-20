Gravyer Peynir Sezonu Başladı
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Gravyer Peynir Sezonu Başladı


Gravyer Peynir Sezonu Başladı
Gravyer Peynir Sezonu Başladı Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-20 Saat: 18:41:22
Anasayfa Eko Gündem Gravyer Peynir Sezonu Başladı

Türkiye'nin peynir üretiminde ciddi bir paya sahip Kars'ta, kış aylarının ilk gravyer peynirleri alıcılara sunuldu.

Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Sarıkamış Ziraat Odası Başkanı Nesim Gök, Kars bölgesinde tam yağlı inek sütünden elde dilen sert ve içi gözlü gravyer peynir türünün meşakkatli işlemlerin ardından son haline kavuştuğunu dile getirdi. Gravyer peynirin, bu zahmetli işlemlerinden sonra, bu mevsimde tezgahlardaki yerini aldığını ifade eden Gök, Kars gravyerinin sadece Türkiye'de değil dünya üzerinde çoğu ülkede de meşhur olduğunu belirtti. Kış mevsiminin gelmesiyle Sarıkamış'ta bulunan Cıbıltepe Kayak Merkezini ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin çeşitli türdeki kaşar ve gravyer peynirleri satın aldığını ifade etti. Gök, Kars bölgesi ve ilçede peynir satan esnaflar için güzel kazançlı bir sezon diledi.

Katma Değeri Yüksek Bir Ürün

Peynir satıcısı Hasan Arslan, kış sezonunun açılmasıyla büyük gravyer peynirlerinin alıcılara sunulduğunu açıkladı. Kars gravyer peynirinin doğal ortamda beslenen hayvanların sütünden üretildiğine işaret eden Gök, yerli ve yabancı turistlerden bu peynir türüne yoğun talep aldıklarına değindi. Bu sene gravyer ve kaşar için yüksek beklentileri olduğuna işaret eden Arslan, bu peynir türlerinin sadece Kars’ta değil aynı zamanda İstanbul, Ankara en başta olmak üzere kargo ile Türkiye’nin her bölgesine gönderimini sağladıklarına değindi. Kars gravyerinin Türkiye ve dünya üzerinde sevilen bir tür olduğunu belirten Arslan, bu sene süt fiyatlarına yüzde 35 oranında zam uygulanması nedeniyle gravyerin kilogramının 65 ila 70 liradan satışa çıkarıldığını belirtti.

Kars'ın 2 bin 500 ile 3 bin rakımlık bölgelerinde, çiçek türlerinin çeşitli olduğu yaylalarda beslenen ineklerin sütünden üretilen gravyer peynirine, "Peynirlerin Kralı" diye tabir ediliyor. Türkiye süt ürünleri sektöründe çok özellikli ve katma değeri yüksek bir ürün olan gravyer peynirin kalitelisi renginin sarı olmasıyla, koyu renkli kabuğuyla ve delikleri 1-2 santimetre olmasıyla ayırt ediliyor.

Gravyer Kars Kaşarı Sarıkamış Ziraat Odası Nesim Gök Kars
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