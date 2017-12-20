Giyim Sektörünün De Güçlü Yatırımcılara İhtiyacı Var
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Giyim Sektörünün De Güçlü Yatırımcılara İhtiyacı Var


Giyim Sektörünün De Güçlü Yatırımcılara İhtiyacı Var
Giyim Sektörünün De Güçlü Yatırımcılara İhtiyacı Var Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-20 Saat: 19:04:56
Anasayfa İthalat&İhracat Giyim Sektörünün De Güçlü Yatırımcılara İhtiyacı Var

Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Kızılgüneşler, giyim sektöründe büyük markaların varlığına ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

İhraç edilen ürünlerin nerdeyse tümünün tasarım ürünlerle yapıldığı giyim sektörünün artık markalaşma adına çalışması ve bunun için Avrupa'daki büyük bir perakende zincirinin satın alınmasının gerekliliğine işaret eden Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Emre Kızılgüneşler, bu sektörde otomotiv sektöründeki gibi babayiğitlerin olmasının bu gelişim sürecine ivme kazandırabileceğini belirtti. Muhabirlere açıklamalarda bulunan Kızılgüneşler, giyim sektörünün ihracatında Türkiye'nin 2017 senesine dair performansından bahsetti.

Irak ve Suriye'de yaşanan gelişmelerle 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ihracatın olumsuz etkilendiğine dikkat çeken Kızılgüneşler, ihracatın 2017 senesinin ikinci yarım döneminde kendine gelmeye başladığını anlattı. Şirketlerin bu zorlu süreci ayakta kalmak için büyük mücadeleler vererek aştığını dile getiren Kızılgüneşler, en başta Avrupalı alıcıların ürün seçmek için Türkiye'yi ziyaret etmek istememesinin üzerine ihracatçıların alıcılara gitmesinin gerektiğini, bu nedenle pazarlama ve satışa ayrılan bütçelerin iki katına çıktığını anımsattı.

Mayıs ayının ardından bu mücadelelerin sonunda piyasaların toplanmaya başladığına işaret eden Kızılgüneşler, yeni siparişlerin alınması aşamasında zorlukların ortadan kalktığını, alıcı şirket temsilcilerinin de eski günlere döndüğünü bildirdi. Senenin ikinci yarımın sektörün toparlanmaya başladığını anlatan Kızılgüneşler, alınan siparişlerin eski ivmesini kazanmasıyla kapasitenin tekrar genişlediğini belirtti. Zor sürecin artık aşıldığını bildiren Kızılgüneşler, 2018 senesine dair beklentilerinin bu seneyle yakın civarlarda gerçekleşeceğini öngörmekte. Giyim sektörü, son dönemlerde ihracatını senelik bazda ortalama yüzde 10 civarında yükseltiyor. 2018 senesine dair de ihracat beklentileri bu seviyede.

Hedeflenen Rakamlara Ulaşılması İçin Sektör Gelişmeli

Türk hazır giyim sektörünün günümüzde de Avrupa pazarının en önemli tedarikçisi konumunda olduğuna dikkat çeken Kızılgüneşler, 90 milyar dolar değerinde giyim ürününün satışının söz konusu olduğu sektörde, Türk firmalarının payının 10 ila 12 milyar dolar tutarında olduğunu belirtti. Bu sektörde markalaşma aşamasına geçilmesinin gerekliliğine dikkat çeken Kızılgüneşler, Giyim sektörünün 30 milyar dolar tutarında ihracat gerçekleştirmesini hedeflediklerini fakat mevcut yapıyla bu rakamlara ulaşılmasının mümkün olmadığını dile getirdi.

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