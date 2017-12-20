Yeni İTO Başkanı Göreve Atandı
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Yeni İTO Başkanı Göreve Atandı


Yeni İTO Başkanı Göreve Atandı
Yeni İTO Başkanı Göreve Atandı Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-20 Saat: 19:15:41
Anasayfa Eko Gündem Yeni İTO Başkanı Göreve Atandı

Yeni İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı olarak Öztürk Oran seçildi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Üyesi Öztürk Oran, İTO'nun yeni başkanı seçildi. Geçirdiği kalp krizinin ardından geçtiğimiz hafta İbrahim Çağlar'ın hayatını kaybetmesi sonucu boşta kalan İTO Başkanlığı için İTO Yönetim Kurulu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’nin Organ Seçimleri Hakkında Yönetmeliği kapsamında yeni başkanın seçilmesi için toplantı düzenlendi.

İbrahim Çağlar'ın yaşamını yitirmesinden sonra düzenlenen ilk yönetim kurulu toplantısı esnasında, İTO Yönetim Kurulu Üyesi Öztürk Oran, İTO'nun 23. başkanı olarak göreve atandı. Eş zamanlı olarak Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkanı görevini de yapmakta olan Öztürk Oran, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin oylama yapacağı 2018 senesi nisan ayına kadar İTO başkanı olarak görev alacak. Dursun Topçu ve Gökhan Murat Kalsın'ın başkan yardımcısı olarak görevli olduğu İTO Yönetim Kurulu'nda, Öztürk Oran'ın haricinde Hasan Erkesim, Ebubekir Sıddık Koyuncu, Fahrettin Basiloğlu, Hakan Orduhan, İlhan Soylu, Adil Coşkun ve Servet Samsama bulunuyor. 

2018 Nisan Ayına Kadar Geçerli

TOBB yönetmeliği kapsamında, oda ve borsalarda yönetim kurulu başkanlığı ve birlik başkanlığı görevinin bazı nedenlerden ötürü son bulması halinde oda, borsa ya da birlik yönetim kurulu tarafından bir aylık süre zarfı içinde yeni birlik başkanı olarak seçiliyor. Bu seçimlerde yönetim kurulu üyeleri içinden bir kişi, gizli oy ve açık tasnif usulü kullanılarak kalan süreyi tamamlamak için yönetim kurulu başkanı ya da birlik başkanı olarak göreve atanıyor. Seçimler yapılana kadar en yaşlı başkan yardımcısı, geçici olarak başkanlık görevine alınıyor.

Öztürk Oran İbrahim Çağlar İTO TOBB Dursun Topçu
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