Cizre’nin Ekonomisine Can Geldi!
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Cizre’nin Ekonomisine Can Geldi!


Cizre’nin Ekonomisine Can Geldi!
Cizre’nin Ekonomisine Can Geldi! Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-20 Saat: 19:31:03
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Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Cizre'de faaliyete sokulan Divan Oteli'nin, ilçenin ekonomisini canlandıracağını ve ilerleyen süreçte de önemli yatırımlara öncülük edeceğini ifade etti.

Koç Grubu'nun turizm sektöründeki markası olan Divan Grubu işletmeciliği, yatırımlarının Limçağ Turizm ve Otelcilik tarafından gerçekleştirildiği ve toplam maliyetinin 18 milyon dolara ulaştığı Divan Cizre Oteli hizmete açıldı. Otelin açılışına Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Divan Grubu CEO'su Richard Appelbaum, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Başkanı Tarkan Kadooğlu, Cizre Kaymakamı Faik Arıkan, Cizre Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Süleyman Çağlı katılım gerçekleştirdi.

Bölgeye Değer Katan Bir Yatırım

İlçenin tarihi ve kültürel zenginliği ile bölgenin en dikkat çekici yerlerinden biri olduğuna dikkat çeken Vali Mehmet Aktaş, bu otelin Cizre ekonomisine güç vereceğini dile getirdi. Otelin, ilerleyen süreçte ciddi yatırımlara öncülük edeceğine işaret eden Aktaş, Divan Otel gibi dünya üzerinde ünlü bir markanın bu bölgeye açılmasından gurur duyduklarını belirtti. Şırnak halkı adına teşekkürlerini sunan Aktaş, özellikle çukur ve barikat terörünün ardından şehrin altyapısı ve üstyapısının tekrar onarılması için inisiyatif kullanan ve daima destek olan Bakan Mehmet Özhaseki’ye teşekkürlerini sundu.

Bakan Mehmet Özhaseki'nin Türkiye’ye değer katacak tüm çalışmalara destek verdiğine dikkat çeken Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Hisarcıklıoğlu, tüm güzel faaliyetlerin arkasında durduğuna değindi. Divan otelin ilçenin uluslararası standartlara sahip ilk oteli konumda olduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu, otelin açılmasıyla turizmin hareketlenmesinin ve ticaretin canlanmasının beklendiğini belirtti, Hisarcıklıoğlu, vatandaşı Cizre'ye davet etti.

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