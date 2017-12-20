Türk Firmaların Ortaklığıyla Irak Yeniden İnşa Edilecek!

Irak'ın medeniyet dönemlerine yeniden dönmesi için ortak çalışmalar yürüteceklerini dile getiren ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Teymur Otel'de gerçekleştirilen Gaziantep-Irak İş ve Yatırım Forumu'nun açılış konuşması esnasında, Gaziantep için tarihe geçecek bir gün olduğunu, dost ve kardeş ülkeden gelen misafirlerin ağırlandığını ifade etti. Irak’ın tekrar inşa edileceğini belirten Şimşek, Iraklı misafirlerin 1980 senesinden bu yana ülkelerinde çeşitli sorunlarla karşı karşıya kaldıklarından dert yandıklarını anlattı.

Ortadoğu coğrafyasının zor süreçlerden geçtiğine işaret eden Şimşek, dost ve kardeş ülke olan Irak'ın, terör örgütü DEAŞ'tan arındırılmasıyla güzel günler göreceğini belirtti. Irak’ın dünya genelinde potansiyeli en yüksek olan ülkelerden biri olduğuna dikkat çeken Şimşek, genç nüfusu ve yer altı zenginlikleriyle bu ülkenin çok güçlü olduğunu anlattı.

Bölgedeki Tüm Ülkeler Güçlü Olmalı

Gaziantep'in kritik bir ticaret merkezi olduğuna ve Irak gibi ülkelere yakın konumuyla dikkat çektiğine işaret eden Şimşek, foruma katılan sanayici ve iş adamlarının 3 gün boyunca birlikte çalışarak ortaklık kuracaklarına değindi. Irak’ın her zamankinden daha çok desteğe ve huzura ihtiyacının olduğuna dikkat çeken Şimşek, ülkenin refahının sağlanması için bölgede oynanan oyunlara dikkat edilmesi ve genç nüfus, yer altı ve yer üstü zenginlikleriyle bölgenin tekrar dirilmesi gerekliliğine işaret etti.

Avrupa'nın sınırları kaldırarak bir bayrak ve bir merkez bankasıyla ortak çalıştıklarına işaret eden Şimşek, mezhep ve etnik köken çatışmalarına karşı dikkatli olarak kapsayıcı şekilde hareket edeceklerini bildirdi. Kardeşlik hukukuyla bölgedeki ülkelere destek olacaklarına değinen Şimşek, Türkiye’nin hiçbir ülkenin iç işlerine karışma niyetinde olmadıklarını ve hiçbir toprakta gözlerinin olmadığını belirtti. Yalnızca bölgedeki tüm ülkelerin güçlü olmasını istediklerini açıklayan Şimşek, komşu ülkelerin toprak bütünlüğünü, Türkiye'nin toprak bütünlüğünü savunacaklarını bildirdi.