Küresel Ham Çelik Üretimi Verileri Açıklandı! Türkiye Üretimini Yüzde 12 Oranında Yükseltti

Türkiye'nin ham çelik üretimi bu senenin 11 aylık döneminde geçtiğimiz senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 12.7 oranında artarak 34.16 milyon tona çıktı. Küresel çelik üretiminin yüzde 85'lik payına sahip olan Dünya Çelik Birliği (WorldSteel) kasım ayına dair küresel çelik üretimi rakamlarını bildirdi. Bu veriler dahilinde, küresel ham çelik üretimi, kasım ayında yüzde 3.7 oranında artarak 136.3 milyon tona ulaştı. Kapasite kullanım oranı 1.5 baz puan artarak yüzde 70.7 seviyesine yükseldi. Ocak-Kasım dönemleri arasında küresel üretim yüzde 5.4 oranında yükselerek 1 milyar 536 milyon tona çıktı. Aynı süreç içinde Türkiye'nin ham çelik üretimi yüzde 7 oranında yükselerek 3 milyon 115 bin tona ulaşırken, bu senenin 11 aylık ham çelik üretimi yüzde 12.6 oranında yükselerek 34 milyon 163 bin tona çıktı.

Dünyanın devasa ham çelik üreticilerinden biri olan Çin'in çelik üretimi kasım ayında yüzde 2.2 oranında artarak 66 milyon 151 bin ton civarında gerçekleşti. Ülkenin 11 aylık üretimi ise yüzde 5.7 oranında yükselerek 764 milyon 802 bin tona ulaştı. Çin bu veriler dahilinde, dünya ham çelik üretiminin yüzde 50’lik payına sahip oldu. Çin Maliye Bakanlığı, çelik ihracat vergisini 2018’den sonra kaldıracağını duyurdu.

Japonya Ham Çelik Üretiminde Birinci Sırada

2017’nin Kasım ayında, dünyanın üçüncü en büyük ekonomisi Japonya'nın ham çelik üretimi yüzde 1 oranında yükselerek 8.70 milyon tona ulaşırken, Hindistan yüzde 4.2 artarak 8.35 milyon tona çıktı. Aynı süreçte Avrupa'nın en büyük çelik üreticisi konumunda olan Almanya, üretimini yüzde 4.5 yükselterek 3.48 milyon tona çıkartırken, Rusya yüzde 1.4 artarak 6.03 milyon ton, ABD yüzde 8.5 artarak 6.70 milyon ton ve Brezilya yüzde 15.3 artarak 3.03 milyon tona çıktı.