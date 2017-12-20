Japonya’dan Dev Kaynak Aktarımı!

Avrupalı Türk Markalar Birliği (ATMB)’nin Londra'da düzenlediği bir toplantıda Türk iş dünyasından temsilcilerle buluşan Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, yurt dışından fon sağlamak amacıyla yürüttükleri çalışmalara dair açıklamalar yaptı. Türk firmaların yurt içi ve Afrika- Orta Asya ülkelerinde gerçekleştirmeyi hedeflediklerini anlatan Yıldırım, 3 milyar dolar değerindeki projelere finansman sağlamak için yurt dışındaki kurumsal yatırımcılarla görüşmeler yaptıklarını dile getirdi. Bu görüşmeler dahilinde, Aralık ayının ilk haftasında Japonya'dan temsilcilerle görüştüklerini ifade etti.

Dış fon kaynak çeşitliliğinin sağlanması amacıyla Japonya’daki negatif faiz politikasından ya da fon fazlası fırsatlarından yararlanmak gerektiğine işaret eden Yıldırım, Japonya’da Türkiye’nin kullanma fırsatını yakalayamadığı 30 milyar dolar değerinde kaynağın bulunduğunu belirtti. 1997 senesinden günümüze kararlı bir şekilde çalıştıkları Japon Mizuho Bank yönetiminin bir planlaması olduğunu anlatan Yıldırım, bu planlar dahilinde 15 farklı kuruluşla toplantılar düzenlediklerini açıkladı. Bu toplantılar haricinde Japonya'da verilen resepsiyonda da başka kuruluşlarla temas kurduklarına değinen Yıldırım, 2018, 2019 ve 2020 senelerinde fon arayışlarında bu kuruluşlardan faydalanabileceklerini bildirdi.

3 Sene İçerisinde Tedarik Edilecek

Bu kaynakların belli bir bölümünün Japonya'dan tedarik edilebileceğine işaret eden Yıldırım, planlamanın yüzde 50’lik bölümünün Japon piyasalarından 3 senelik süreçte tedarik edilebileceğini öngörmekte. Yıldırım, bahsedilen finansmanın ihracatçılara 2018 senesinin ikinci yarımından sonra kullandırılacağını açıkladı.

Londra'da düzenlenen toplantılarda 2018 senesinde yapılacak yatırımlar hakkında konuştuklarına değinen Yıldırım, 2018 senesinde ihracatçılara destek olmak amacıyla 1.2 milyar dolar tutarında bilateral kredi, 1 milyar dolar tutarında sukuk ve eurobond ihracı, 1.6 milyar dolar tutarında sendikasyon kredisi ve uluslar üstü kuruluşlardan toplam 680 milyon dolar tutarında kredi olmak üzere toplam 4.4 milyar dolar kaynak sağlamayı düşündüklerini anlattı.