Küresel Piyasalar Vergi Reformunun Ardından Yükselişe Geçti
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Küresel Piyasalar Vergi Reformunun Ardından Yükselişe Geçti


Küresel Piyasalar Vergi Reformunun Ardından Yükselişe Geçti
Küresel Piyasalar Vergi Reformunun Ardından Yükselişe Geçti Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-20 Saat: 22:08:07
Anasayfa Borsa&Finans Küresel Piyasalar Vergi Reformunun Ardından Yükselişe Geçti

Güney Kore wonu ve Fİlipin pesosunun değer artışı yaşamasıyla küresel piyasalarda endeksler yükselişe geçti.

Ülke Para Birimleri

Tayland bahtı haftanın üçüncü gününde de düşüş eğilimini sürdürürken, MSCI EM Asya Endeksi bu ay içindeki en yüksek seviyesini gördü. Bloomberg Dolar Spot Endeksi 2 günlük düşüşüne devam etti.

Çin’deOnshore ve offshore yükselişe geçerken, 10 senelik tahvillerin faizi yatay seyir izledi. Şanghay Borsası iki gün süren yükselişinin ardından yatay seyretti.

Güney Kore’de Dolar/won yüzde 0.3 oranında değer kaybı yaşadı. 10 senelik tahvillerin faizi 1 baz puan artarak yüzde 2.46 seviyesine çıkarken Kospi endeksi yatay seyir izledi.  Küresel fonlar 18 Aralık tarihinde 46.4 milyon dolar değerinde tahvil satışı gerçekleştirdi. 19 Aralık tarihinde ise 121.3 milyon dolar değerinde hisse senedi satın alındı.

Hindistan’da Dolar/rupi 12 Eylül tarihinden bu yana en düşük seviyesini test etti, ardından yatay seyir izledi. 10 senelik tahvillerin faizi 2 baz puan artarak yüzde 7.20 ya çıktı.

Endonezya’da Dolar/rupi yatay seyir izlerken, 10 senelik tahviller de yüzde 6.457 seviyesinde yatay seyir izledi. Jakarta Borsası ise altı gün süren yükseliş trendini sonlandırarak yüzde 0.9 oranında değer kaybetti. Yabancı yatırımcılar 18 Aralık tarihinde 760 milyar rupi değerinde tahvil satışı gerçekleştirdi, 11.5 milyon dolar değerinde ise hisse senedi satın aldı.

Tayland’da Dolar/baht yüzde 0.3 oranında değer kazanarak 32.792 seviyesinden işlem görürken, 10 senelik tahvil faizi 1 baz puan artarak yüzde 2.49 seviyesine çıktı. Yabancı yatırımcılar dün net 84.2 milyon dolar değerinde hisse senedi satışı gerçekleştirdi. Bu satışlar 6 Aralık tarihinden bugüne en büyük çıkış olarak kaydedildi. Tayland Merkez Bankası bugün düzenlenen toplantıda faiz oranını yüzde 1.5'te bıraktı.

Malezya’da Dolar/ringit yüzde 0.2 oranında değer kaybederken KLCI Endeksi yüzde 0.8’e yükseldi.

Filipinler’de Dolar/peso ikinci gününde de düşüş eğilimini sürdürdü. Yabancı yatırımcılar dün net 3.7 milyon dolar değerinde hisse senedi satışı gerçekleştirdi.

Tayvan’da Dolar/Tayvan doları yüzde 0.1 değer kaybı yaşarken, 10 senelik tahvillerin faizi 2 baz puan azalarak yüzde 1.0070 oldu. Borsa yüzde 0.4 oranında yükseldi.

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