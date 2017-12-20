TL’nin Değer Kazanması İçin Merkez Bankasından Destek Alması Gerekiyor

Türk Lirası'nın düşüş trendini sonlandırması için Merkez Bankası’ndan destek alması gerekli. Fakat Merkez Bankası’nın desteği yakın süreç içerisinde beklenmiyor. Meksika Pesosu’nun da aynı şekilde Meksika Merkez Bankası’ndan destek almaya ihtiyacı var. FX Stratejisti George Lei, Türk Lirası ve pesonun geçen üç aylık süreç içerisinde şimdiye kadarki en kötü performans gösteren piyasa para birimleri olduğunu dile getirdi. Bu üç aylık süreç içinde iki ülkenin de merkez bankalarından gelen faiz artırım kararlarına karşın TL yüzde 9 civarında, peso ise yüzde 7 oranında değer kaybetti.



Traderlar, her iki ülkede de yüksek tüketici fiyatlarının ivme kazanacağı yönünde öngörüyle daha fazla faiz artışı fiyatlamasında bulunulduğunu ifade etti. JPMorgan'a göre ise TCMB, Ocak ve Şubat aylarında faizleri 50'şer baz puan daha yükseltecek. Fakat piyasaların geçen hafta içindeki seyri, her iki ülkenin para politikası kararlarında para birimlerini desteklemek için faizleri kullanmasının yarattığı gerginliği anımsattı. Türkiye ve Meksika'daki politika yapıcılarının faizleri piyasa beklentilerinin üzerinde artırmasının gerekliliğine işaret eden JPMorgan, aksi halde para birimlerinde değer kaybının devam edeceğini düşünüyor.

MB Tekrar Faiz Arttırımına Gidebilir

QNB Finansbank Başekonomisti Gökçe Çelik, enflasyonun 2018 senesinin sonunda yüzde 9.5, dolar/TL kurunun ise 4.35 olacağını öngörüyor. Enflasyon ve kur beklentilerine dair değerlendirme yapan Çelik, sene sonu için yüzde 12 enflasyon, 2018 senesinin sonu için de yüzde 9.5 enflasyon olacağını düşünmekte. Sene sonu kur beklentilerinin ise 4.35 seviyesinde olduğunu belirten Çelik, Merkez Bankası'nın 2015 senesinin ilk aylarında yeniden faiz arttırım kararı alabileceğini aktardı.