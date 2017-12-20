Çorum'un Yumurta İhracatı Ülke Ekonomisine Katkı Sağlıyor

Çorum'da yumurta ve tavukçuluk sektörü, şehir ekonomisine sağladığı katkıya ek olarak yaptığı ihracatla da ülke ekonomisine katma değer sağlamış oluyor. Şehirdeki yumurta üreticilerinin pazarlama ve dağıtım aşamalarında yaşadıkları problemlerin giderilmesi için 31 sene önce 13 üreticinin ortak olarak kurduğu Çorum Yumurta Üretim ve Pazarlama A.Ş. 500 bin metrekarelik kapalı sistemli modern kümeslerde yumurta üretimi gerçekleştiriyor. Üretilen yumurtaların yurt içi ve yurt dışında pazarlanması sağlanıyor. Şirket Irak, Suriye ve Gürcistan'a haftalık bazda 2 milyon yumurta ihraç ediyor. Kuruluş amacı ve etkin yapısıyla yumurtacılık sektörüne öncü olan Çorum Yumurta, ihracatta gösterdiği başarı için 1998 senesinde "Sektörel Dış Ticaret Şirketi" unvanını kazandı.

Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda şirket genel müdürü Mehmet Ağbal, işletmenin himayesindeki üretici sayısının bir dönem 160'lara kadar çıktığını ve şehirdeki bütün üreticilerin yumurtalarının pazarlanmasını sağladığını dile getirdi. Çorum Yumurta'nın kendi standartlarını oluşturarak bu standartların ülke tarafından kabul görmesini sağladığını ifade eden Ağbal, 1995 senesinde başladıkları ihracatla büyük başarı sağladıklarını ifade etti.

Sektörel Dış Ticaret Şirketi Unvanını Aldılar

2005 senesinde kuş gribinin ardından ihracattaki paylarını küçüldüğünü ve yurt içinde büyümeye başladıklarını anımsatan Ağbal, bu süreçte zincir marketlere satış yaptıklarını aktardı. Daha sonra üretici ortakların sayısının azalmasına karşın üretimdeki paylarının azalmadığına değinen Ağbal, 3 milyon civarında tavuk bulunan çiftliklerde günde 1 milyon 860 bin, haftada 12-13 milyon, ayda 52 milyon yumurta üretimi gerçekleştirdiklerini anlattı. 1995'li senelerde ihracat yapmaya başlayarak diğer firmalara da öncü olduklarına değinen Ağbal, işletmenin Sektörel Dış Ticaret unvanına sahip olan Türkiye'deki tek firma olduğuna dikkat çekti.

Haftalık 2 milyon yumurta ihraç ettiklerine dikkat çeken Ağbal, Türkiye'nin senelik ihraç ettiği 6 milyar yumurtanın 100 milyonluk bölümünün kendileri tarafından karşılandığını, 4-5 milyon dolar gelir sağladıklarını belirtti.