OPEC’in Kısıntı Kararının Ardından Petrol Fiyatları Yükseldi

Vadeli petrol kontratları New York'ta, 19 Aralık Salı günü yüzde 0.6 oranında yükselmesinin ardından yüzde 0.6 oranında tekrar yükseldi. Özel sektörün fon sağladığı Amerikan Petrol Enstitüsü (API)’ın verileri dahilinde, ABD'de stoklar geçtiğimiz hafta 5.2 milyon varil daha azaldı. Bugün açıklanan verilerde, stokların 3.15 milyon varil daha azaldığı bildirildi. Kuzey Denizi boru hattının kapatılmasının ardından zora giren arz durumu daha daraldı.

Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Topluluğu (OPEC) üyeleri ve aralarında Rusya’nın da yer aldığı ortaklarının küresel petrol stoklarını son beş senenin ortalamasına düşürmek için üretim kısıntılarını 2018 senesi sonlanana kadar uzatmaları ile beraberinde, üst üste ikinci seneyi de kazançla sonlandıracak. Goldman Sachs Group Inc.'den yapılan değerlendirmeye göre, piyasa 2018 senesinin ikinci yarımında yeniden dengelenecek ve OPEC kısıntılarını ikinci yarım dönemin ardından normal hale getirecek.

Arz Fazlası Beklenen Oranda Düşmeyebilir

Seul'de Kiwoom Securities Co.’nun emtia analisti Ahn Yea Ha, ABD'de stokların günden güne düşmesini ve akaryakıt talebinin ise hala devam etmesini ABD'nin güçlü petrol ihracatını devam ettiğinin bir göstergesi olduğunu ifade etti. ABD’nin petrol ihracatının devam etmemesi durumunda bu sene stoklarda artışın olacağını belirten Ha, ABD'de kaya petrolü üreticilerinden kaynaklı arz fazlası OPEC'in beklediği oranda azalmayabileceğini aktardı.

Şubat vadeli Batı Teksas petrolü (WTI), Nymex piyasasında 19 sent artarak Seul saati ile 12:14 itibarıyla varil başına 57.75 dolara ulaştı. Toplam işlem hacmi 100 günlük ortalamanın yüzde 55 oranında aşağısında kaldı. Ocak vadeli kontrat Salı günü 30 sent artarak 57.46 dolarla vadesini doldurdu. Haziran ayı itibaryla 2017 senesindeki kayıplarını yüzde 20'nin üstüne çıkaran WTI, Kasım ayının ortasından günümüze varil başına 55 dolar seviyesinin üstünde kaldı.