Damlama Borusu Kullanmayan Çiftçilere Su Verilmeyecek
Advert Advert Advert


Damlama Borusu Kullanmayan Çiftçilere Su Verilmeyecek


Damlama Borusu Kullanmayan Çiftçilere Su Verilmeyecek
Damlama Borusu Kullanmayan Çiftçilere Su Verilmeyecek Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-20 Saat: 23:34:48
Anasayfa Eko Gündem Damlama Borusu Kullanmayan Çiftçilere Su Verilmeyecek

Mardin'de yaptığı açıklamalarda yağmurlama ve damlama borusu kullanmayan vatandaşlara su vermeyeceklerini ifade eden Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, toprağın gelecek nesillere tuzlanarak verilmesine izin vermeyeceklerini belirtti.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, toplu temel atma törenine katılmak amacıyla Mardin'i ziyaret etti. Valilik bahçesine fidan eken Eroğlu, ziyaretinin ardından basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda muhabirlere açıklamalarda bulunan Bakan Eroğlu, Devlet Su İşleri (DSİ)’nin kuracağı Mardin Depolaması Cazibe Sulaması ve Cazibe Sulama Ana Kanalı'nın hükümete maliyetinin 660 milyon lira olduğunu bildirdi. Eroğlu, bu yatırımlar sayesinde 44 kilometre civarındaki kanalın inşa edileceğini ve 300 bin dekar alanın sulanacağını dile getirdi. 

Gelecek Nesillere Tuzlu Toprak Bırakılmayacak

Mardin'de eskiden su olmadığını fakat iki taraftan su getirildiğini anımsatan Eroğlu, Atatürk Barajı'ndan sulama, Beyaz Su'dan da içme ve kullanma suyu getirdiklerini anlattı. Midyat'tan başlayarak tüm Mardin'i gezdiğini belirten Eroğlu, sulama için bir kültür oluşturulmasının gerekliliğine değindi. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde vatandaşa su verdiklerini anlatan Eroğlu, bu bölgedeki insanların vahşi bir sulama yaptıklarını anlattı. Suruç’ta nerdeyse 6 metre derinlikten dahi su çıkacağını hatırlatan Eroğlu, suyu çok kullanmanın tehlikeli olduğunu, her buharlaşan suyun tuzunu bıraktığını ve bunun sonucunda tarlaların tuzlu kaldığını anlattı. Bu sebeple vatandaşı bilgilendirmek için toplantılar düzenleyeceklerini açıklayan Eroğlu, su verileceği zaman parsel başına uygun olan suyu aktaracaklarını anlattı. Vatandaşın kendi tarlasına yağmurlama ve damlama borusunu çekmesinin zorunlu olduğuna dikkat çeken Eroğlu, yağmurlama ve damlama borusunu çekmeyen vatandaşa su vermeyeceklerini açıkladı.

 Toprağın gelecek nesillere tuzlu olarak kalmayacağına işaret eden Eroğlu, toprağı korumak adına kesin kararlar aldıklarını, bunun için Gıda ve Tarım Hayvancılık Bakanlığının da yüzde 50 hibe vereceğini açıkladı. Vatandaşın kendi tarlasına çekeceği boru için Bakanlık tarafından hibe verileceğini bildiren Eroğlu, su verileceğini fakat tarlaya kendi borusunu çekmeyen vatandaşa su vermeyeceklerine dikkat çekti.

Yağmurlama Borusu Damlama Borusu Mardin Veysel Eroğlu Hibe
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek