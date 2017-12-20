Damlama Borusu Kullanmayan Çiftçilere Su Verilmeyecek

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, toplu temel atma törenine katılmak amacıyla Mardin'i ziyaret etti. Valilik bahçesine fidan eken Eroğlu, ziyaretinin ardından basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda muhabirlere açıklamalarda bulunan Bakan Eroğlu, Devlet Su İşleri (DSİ)’nin kuracağı Mardin Depolaması Cazibe Sulaması ve Cazibe Sulama Ana Kanalı'nın hükümete maliyetinin 660 milyon lira olduğunu bildirdi. Eroğlu, bu yatırımlar sayesinde 44 kilometre civarındaki kanalın inşa edileceğini ve 300 bin dekar alanın sulanacağını dile getirdi.

Gelecek Nesillere Tuzlu Toprak Bırakılmayacak

Mardin'de eskiden su olmadığını fakat iki taraftan su getirildiğini anımsatan Eroğlu, Atatürk Barajı'ndan sulama, Beyaz Su'dan da içme ve kullanma suyu getirdiklerini anlattı. Midyat'tan başlayarak tüm Mardin'i gezdiğini belirten Eroğlu, sulama için bir kültür oluşturulmasının gerekliliğine değindi. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde vatandaşa su verdiklerini anlatan Eroğlu, bu bölgedeki insanların vahşi bir sulama yaptıklarını anlattı. Suruç’ta nerdeyse 6 metre derinlikten dahi su çıkacağını hatırlatan Eroğlu, suyu çok kullanmanın tehlikeli olduğunu, her buharlaşan suyun tuzunu bıraktığını ve bunun sonucunda tarlaların tuzlu kaldığını anlattı. Bu sebeple vatandaşı bilgilendirmek için toplantılar düzenleyeceklerini açıklayan Eroğlu, su verileceği zaman parsel başına uygun olan suyu aktaracaklarını anlattı. Vatandaşın kendi tarlasına yağmurlama ve damlama borusunu çekmesinin zorunlu olduğuna dikkat çeken Eroğlu, yağmurlama ve damlama borusunu çekmeyen vatandaşa su vermeyeceklerini açıkladı.

Toprağın gelecek nesillere tuzlu olarak kalmayacağına işaret eden Eroğlu, toprağı korumak adına kesin kararlar aldıklarını, bunun için Gıda ve Tarım Hayvancılık Bakanlığının da yüzde 50 hibe vereceğini açıkladı. Vatandaşın kendi tarlasına çekeceği boru için Bakanlık tarafından hibe verileceğini bildiren Eroğlu, su verileceğini fakat tarlaya kendi borusunu çekmeyen vatandaşa su vermeyeceklerine dikkat çekti.