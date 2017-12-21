Naci Ağbal’dan 20 Bin Öğretmen Ataması ile İlgili Açıklama!

Maliye Bakanı Naci Ağbal, taşeron işçilerle ilgili sürdürülen çalışmaların teknik bölümlerinin tamamlandığını söyleyerek, 2018 yılında gerçekleşecek olan öğretmen atamalarına da değindi.

Ana Hatlarda Kararlar Verildi

Naci Ağbal, taşeron işçiler hakkındaki çalışmaların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından sürdürüldüğünü, iki bakanlığın da çok yoğun bir şekilde çalıştıklarını, çalışmaların teknik bölümlerinin neredeyse tamamlandığını, ana hatları ilgilendiren kararların da verildiğini söyledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 2018 yılına dair Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı’nın tüm maddeleri ile ilgili görüşmeler sürüyor. Maliye Bakanı Naci Ağbal, bu görüşmeler sırasında milletvekillerinin sorularına cevap verdi.

Naci Ağbal, milletvekillerinden gelen sorulara verdiği cevaplar doğrultusunda Varlık Fonu’nun Başbakanlık bünyesinde olduğunu, fonun yapacağı yatırımlar ile ilgili organizasyon ve planlama çalışmalarının hızla devam ettiğini söyledi.

20 Bin Öğretmen Ataması Yapılacak

Maliye Bakanı 2018 yılı genelinde 20 bin kişilik öğretmen atamasının planlandığının müjdesini de vererek önümüzdeki yıl yapılacak olan toplu sözleşme ile öğretmenlerin daha rahat edeceğini de bildirdi.

Milletvekillerinden kendisine yöneltilen bir soru üzerine Bitcoin konusuna da değinen Maliye Bakanı Naci Ağbal, Merkez Bankası’nın, Hazine Müsteşarlığı’nın, Maliye Bakanlığı’nın ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun, Bitcoin konusunu teknik açılardan incelediğini, çalışmalarının halen devam ettiğini, belirli bir noktaya ulaşıldığında hukuki açıdan gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra bu kurumlar tarafından ortak bir açıklama yapılacağını söyledi.

Yeni Düzenlemeleri Yılbaşından Önce Hayata Geçireceğiz

Taşeron işçiler ile ilgili de konuşan Naci Ağbal, işçilerin taşerondan kamuya geçişine dair düzenlemeler üzerinde ilgili bakanlıkların yoğun çalışmalar yürüttüklerini, bu çalışmaların teknik kısımlarının tamamlanmak üzere olduğunu, yeni düzenlemelerin yılbaşından önce hayata geçirilmesinin planlandığını, taşeron şirketlerde çalışan işçilerin beklentilerinin de bu sayede bir an önce karşılanmış olacağını belirtti.