Bakan Fakıbaba Açıkladı! Et İthalatını Bırakacağız!

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, 1 Ocak 2018 tarihinden başlamak suretiyle hayvanını kesim için götüren küçük üreticilere 250 lira destek sağlanacağını bildirdi.

250 Lira Destek Vereceğiz

Ahmet Eşref Fakıbaba, hayvan ve et ithalatını sona erdireceklerini, küçük işletmelere destek sağlayacaklarını söylediği konuşmasında ayrıca 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren 200 adet ve daha az büyükbaş hayvanı olan yetiştiriciler tarafından hayvanlarının herhangi bir ruhsatlı kesimhaneye götürülmesi durumunda 250 lira destek sağlayacaklarını da hatırlattı.

TİGEM 500 Bin Adet Buzağı Besleyecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda yapılan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 2018 yılı bütçe görüşmeleri sırasında konuşma yapan Ahmet Eşref Fakıbaba ucuz et fiyatlarına dikkat çekti. Bakan Fakıbaba et ithalatının biteceğini, küçük üreticileri destekleyeceklerini, kısa adı TİGEM olan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından 500 bin adet buzağı besleneceğini, tüm bu çalışmaların neticesinde de hayvan ithalatı yapan değil, yerli hayvanı ihraç eden bir ülke haline geleceğimizi söyledi.

Et İthalatını Bırakacağız

Bakanlık tarafından küçük aile işletmelerine sağlanacak olan teşviklerin şu ana kadar hiç görülmemiş teşvikler olacağına vurgu yapan Ahmet Eşref Fakıbaba, işi bilen kişilerin destekleneceğini, 2017 yılında bakanlık tarafından başlatılan damızlık, manda, düve, teke ve koç üretim merkezlerini daha da güçlendireceklerini, et ithalatını bırakacaklarını, et üretimini TİGEM ve küçük üreticiler ile sürdüreceklerini de söyledi.

2017 yılının genelinde sağlanan desteklere bakıldığında hayvancılığın payının yüzde 4 oranından yüzde 30 oranına yükseltildiğine de dikkat çeken Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, geçtiğimiz 15 yıl süresince hayvancılık için 25 milyar lira ödeme yaptıklarını ve Hayvancılıkta Yerli Üretimi Destekleme Modeli’ni hayata geçirdiklerini de sözlerine ekledi.