Türkiye’den Gemi İhracatında Büyük Atak!

2017 yılının kasım ayının sonunda yüzde 50 oranında artan ve 1 milyar 217 milyon dolarlık ihracat hacmine ulaşan gemi inşaatı, aralık ayının yarısında da 100 milyon dolar civarında ihracat sağladı.

Kısa adı GYİB olan Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği Başkanı Başaran Bayrak, gemi ihracatında 2017 yılının ortalama olarak yüzde 60 oranında artış ile 1 milyar 350 milyon dolar düzeyinde kapatacaklarını söyledi.

15 Günde 100 Milyon Dolarlık İhracat

Türkiye’nin yaptığı gemi ve yat ihracatı hızını gün geçtikçe artırıyor. 2017 yılının kasın ayının sonu itibariyle yüzde 50 artış kaydeden ihracat 1 milyar 217 milyon dolarlık hacme erişti. Sadece aralık ayının ilk 15 günlük diliminde 100 milyon dolar civarında ihracat gerçekleştirildi. GYİB Başkanı Başaran Bayrak, 2017 yılını toplam olarak yüzde 60 oranında artışla ve 1 milyar 350 milyon dolarlık ticaret hacmi ile kapatmak istediklerini söyledi.

2016 yılında gemi ihracatında 1 milyar doları aşılamamış ve büyük bir düşüş yaşanmıştı. Gemi inşaat sektörü 2016 yılını 815 milyon dolarlık ihracatla kapatmıştı. 2017 yılında sektörde hızlı bir büyüme kaydedildi. Özellikle bu yılın ikinci 6 aylık diliminde artan gemi ihracatı ile sektörün Türkiye’nin gerçekleştirdiği toplam ihracatta yer alan payı de ilk defa yüzde 1 oranına ulaştı.

Satışların Yarısı İkinci El Gemiler

GYİB Başkanı Başaran Bayrak, konuyla ilgili bir açıklama yaptı ve 2017 yılında gemi ihracatında görülen bu artışın nedeninin armatörlerin ikinci el gemilerini satmaya yönelmesinden kaynaklandığını, gerçekleşen ihracatın tamamının yeni yapınla gemilerle sağlandığını, yapılan satışların bazılarının da gerçek satışlar olmadığını, oranlar incelendiğinde yapılan satışların yarısının armatörlerin ikinci el gemi satışları, diğer yarısının da üretici firmaların inşa ettiği yeni gemilerden oluştuğunu söyledi.