10 Milyar Euro Değerinde Ek İhracat Yapılabilir!

UND İcra Kurulu Başkanı Fatih Şener, Avrupa Birliği’ne 10 milyar euro değerinde ek ihracat yapabileceklerini açıkladı.

3.5 Milyar Euro Katkı Sağlanabilir

UND olarak bilinen Uluslararası Nakliyeciler Derneği İcra Kurulu Başkanı Fatih Şener, Macaristan davası ile ilgili görüş bildirerek Avrupa Birliği tarafından bu çeşit ayrımcılıklar kaldırıldığı takdirde Türkiye’nin ihracatı açısından 3.5 milyar euro katkı sağlanabileceğini, fakat maliyetler ve teslimat süreleri göz önünde bulundurulduğunda 10 milyar euro değerinde ilave ihracat yapabileceklerini söyledi.

Macaristan’a Açtığımız Davayı Kazandık

Uluslararası Nakliyeciler Derneği İcra Kurulu Başkanı Fatih Şener, Ankara Üniversitesi ve UND’nin ortak olarak düzenledikleri ABAD’ın İstanbul Lojistik Kararı ve Türkiye – AB Gümrük Birliği’ne Etkisi başlıklı panelde bir konuşma yaptı.

Fatih Şener panelde yaptığı konuşmada Macaristan tarafından alınan karardan sonra bundan böyle geçiş ücreti almadığını, Romanya, Yunanistan ve Bulgaristan’da da aynı uygulamaya geçilmesi için gerekli adımların atılması gerektiğini, Macaristan’a açtıkları Avrupa’ya ihracatı sağlanan ürünlerin nakliyesi esnasında alınan ücretlerin haksız olduğu konulu davanın görülmesine 19 Ocak 2017 tarihinde başlandığını, 27 Ekim 2017 tarihinde de sonuçlandığını, çıkan kararın Macaristan tarafından bundan böyle geçiş ücreti alınmayacağı yönünde olduğunu belirtti.

Diğer Ülkelere de Dava Açacağız

UND İcra Kurulu Başkanı Fatih Şener, Türkiye’den ihraç edilen mallardan alınan ücretlerin lojistiği pahalı hale getirdiğini, bunun da malların fiyatına yansıdığını, bu uygulamanın Gümrük Birliği’nin malların serbest dolaşım hakkına uygun olmadığını daha önce dile getirdiklerini, açtıkları dava sonucunda mahkemenin de kendilerini haklı bulduğunu, aynı uygulamanın Romanya2 Yunanistan ve Bulgaristan’da da başlatılması için bir an önce harekete geçeceklerini de söyleyerek konuşmasını tamamladı.