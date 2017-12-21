Avrupa Birliği’nden Bitcoin Uyarısı!
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Avrupa Birliği’nden Bitcoin Uyarısı!


Avrupa Birliği’nden Bitcoin Uyarısı!
Avrupa Birliği’nden Bitcoin Uyarısı! Dilek Demirler - Tarih: 2017-12-21 Saat: 09:47:14
Anasayfa Altın&Döviz Avrupa Birliği’nden Bitcoin Uyarısı!

Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, Bitcoin’in gerçek para birimleri arasında olmadığını, kripto paraların ciddi risklerinin bulunduğunu söyledi.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, Bitcoin’in gerçek para birimleri arasında olmadığını, kripto paraların ciddi risklerinin bulunduğunu söyledi.

Bitcoin’in Ciddi Riskleri Var

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, Bitcoin hakkında uyarı niteliğinde bir açıklama yaptı. Valdis Dombrovskis, Bitcoin’in gerçek bir para birimi konumunda olmadığını, kripto para olduğunu, Bitcoin ve diğer kripto paraların tüketiciler ve yatırımcılar açısından bakıldığında ciddi riskler barındırdığını söyledi.

Güvenlik Açıkları Zaafiyet Oluşturuyor 

Diğer kripto paralarda olduğu gibi Bitcoin’de de büyük risklerin olduğuna dikkat çeken Valdis Dombrovskis, bu risklerin fiyat önemli dalgalanmalar, yapılan yatırımların tamamen ortadan kaybolması, pek çok operasyon ve güvenlik açığının bulunması, piyasalarda manipülasyonlar oluşmasına elverişli olmak şeklinde sıralanabileceğini belirtti.

Bitcoin’in değerinin herhangi bir ülke ya da kuruluş tarafından belirlenmediğine de vurgu yapan  AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, yatırımcıların bu değerin her an düşebilme ihtimalinin olduğunu iyi anlaması gerektiğini, Bitcoin’in gerçek bir para birimi olmadığını, piyasalarda oluşan mevcut gelişmeler karşısında Avrupa Birliği’nin mali denetimden sorumlu mekanizma ve kurumlarını olabilecek riskler ile ilgili uyarılarda bulunduklarını, ülkelerin kurallarının risklere duyarlı ve orantılı olması gerektiğini, küçük çaplı yatırım şirketlerinin risk profilleri ile daha çok örtüşen, daha kolay şartlardan faydalanacaklarını da söyledi.

AB Kapsamında 6 Bin Adet Yatırım Şirketi Var

Valdis Dombrovskis, Avrupa Birliği kapsamında toplam olarak 6 bin adet civarında yatırım şirketinin faaliyet gösterdiğini, bu şirketlerin hali hazırda AB’nin bankalara uyguladığı kurallar çerçevesinde ve menkul kıymetler piyasalarında geçerli olan kuralar dahilinde denetlendiğini, 30 milyon eurodan daha fazla sermaye sahibi olan yatırım şirketlerinin ECB olarak bilinen Avrupa Merkez Bankası bünyesine alınması ile ilgili yeni düzenlemelerin yapılacağını da açıkladı. 

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