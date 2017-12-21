2018 Yılında Asgari Ücret Ne Kadar Olacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile işçi ve işveren temsilcileri arasındaki pazarlıklar devam ederken, “Asgari ücret ne kadar olacak?” sorusu da akılları meşgul etmeyi sürdürüyor.

Görüşmeler Aralık Ayında Başladı

2017 yılının aralık ayının girmesi ile birlikte asgari ücret pazarlıları da yoğun bir şekilde başladı. 2018 yılında uygulamaya alınacak olan asgari ücretin belirlenmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önderliğinde, işveren temsilcileri ve işçi temsilcileri ay boyunca görüşmeler yaparak ücret konusunu netleştirecekler.

Türk – İş Teklifini Verdi

Asgari ücret görüşmeleri kapsamında yapılan ilk toplantı sonrasında herhangi bir rakam telaffuz edilmedi. İkinci toplantıda ise işçi kesiminin temsilciliğini yapan Türk – İş’in teklifi geldi. Kısa adı TÜİK olan Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerini baz alarak yaptığı hesaplamalar yapan Türk – İş’in asgari ücret ile ilgili verdiği teklif 1.893 lira oldu.

Başbakan’ın Açıklaması Sevindirdi

Şu anda görüşmelerde diğer sendikaların teklifleri bekleniyor. İşveren temsilcisi sendikalardan gelecek olan tekliflerden sonra yeniden toplantılar yapılarak asgari ücret 2018 yılında ne kadar olacağı ile ilgili orta bir yol bulunacak. Geçtiğimiz günlerde Başbakan Binali Yıldırım’ın yaptığı bir açıklamada asgari ücret kararlaştırılırken Türkiye’nin şartlarının dikkate alınacağını söylemesi beklenti içinde olanlara umut oldu.

Asgari Ücret İhtimalleri

Başbakan Binali Yıldırım’ın açıklamasına göre enflasyon oranları dikkate alınarak hesaplanırsa kasım ayındaki enflasyon oranına göre yüzde 12.98 olarak ortaya çıkıyor. Bu rakama aralık ayının enflasyon oranı da ilave edilecek. Ancak kasım ayı enflasyonu baz alınarak hesaplamak gerekirse net asgari ücret 1.586 lira ve AGİ olarak bilinen Asgari Geçim İndirimi 150 liradan fazla oluyor.

Türk- İş tarafından yapılan 1.893 liralık tekliften yola çıkıldığında da asgari ücret artış oranı yüzde 34.8’e ulaşıyor. Bu oranda bekar bir işçi çalışan için AGİ ise 180 lira oluyor.

Bu iki rakamın ortalaması alındığında ise artış yüzde 18.5 oranına ulaşıyor. Ortalama asgari ücret de 1.664 lira, AGİ 158 lira olarak hesaplanıyor.