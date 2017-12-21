Borsa İstanbul Güne (21.12.2017) Yükselişle Başladı
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Borsa İstanbul Güne (21.12.2017) Yükselişle Başladı


Borsa İstanbul Güne (21.12.2017) Yükselişle Başladı
Borsa İstanbul Güne (21.12.2017) Yükselişle Başladı Çiğdem Yeniay - Tarih: 2017-12-21 Saat: 10:34:30
Anasayfa Borsa&Finans Borsa İstanbul Güne (21.12.2017) Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul haftanın dördüncü işlem gününe yine yükselişle başladı. BIST 100 endeksindeki artış yüzde 0,32 olarak gözlemlendi. Endeks değeri ise 110.804,99 puanla güne başladı. Sektör endekslerinden günün en iyi başlangıcını ise finansal kiralama kaydetti.

Borsa İstanbul haftanın dördüncü işlem gününe yine yükselişle başladı. BIST 100 endeksindeki artış yüzde 0,32 olarak gözlemlendi. Endeks değeri ise 110.804,99 puanla güne başladı. Sektör endekslerinden günün en iyi başlangıcını ise finansal kiralama kaydetti.

BIST 100 Endeksi Güne Yüzde 0,32’lik Artışla Başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,32’lik artışla başlarken, endeks değeri 350,32 puanlık yükseliş kaydetti.  

Bankacılık Endeksi Yükselişte

Bankacılık endeksi açılışta yüzde 0,53 oranında arttı. Holding endeksindeki gelişmede yükseliş yönlü oldu. Endeks değerindeki artış yüzde 0,05 olarak belirlendi.

Finansal Kiralama Sektörü Yüzde 1,47 Değerlendi

Borsa İstanbul’daki sektör endeksleri açılışta gıda ve içecek haricinde artışlara ev sahipliği yaptı. Gıda ve içecek sektöründeki gerileme yüzde 0,11’i buldu. Sektör endekslerindeki gelişmeler incelendiğinde en çok kazandıran sektör finansal kiralama olarak kayda geçti. Güne iyi başlayan finansal kiralama endeksi yatırımcısına yüzde 1,47’yi bulan oranda kazanç sağladı.

Dünü Yüzde 0,25’lik Kazançla Tamamladı

BIST 100 endeksi dün 109.628 puan seviyesine kadar düşmüştü. 109.628 puanda alımların artış yönlü olması, toparlanmayı beraberinde getirdi. Endeks değeri kapanışta 110.454,67 puanı gördü. Bu puan yüzde 0,25’lik kazanca işaret etti.

ABD 3. Çeyrek Büyüme Verilerini Bugün Açıklayacak

Analistlere göre piyasalar bugün açıklanacak Tüketici Güven Endeksi verilerini yakından takip edecek. Yurtdışında takip edilecek gelişmeler ise ABD tarafından açıklanacak 2017 yılının 3. çeyrek ekonomik büyüme verileri olacak.

Analist Beklentileri…

Piyasa uzmanlarına göre BIST 100’de 111.200 puan seviyesi direnç noktası olacak. Destek noktası ise 108.500 puanda kendini hissettirecek. 

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